In Norvegia è nata la “Doomsday Library” la biblioteca che custodirà la cultura mondiale

Nelle profondità dell’isola norvegese di Spitsbergenin, nell’arcipelago artico delle Svalbard, è stata costruita una vera e propria biblioteca con un intento molto specifico: salvaguardare e proteggere i libri da un’ipotetica apocalisse. La costruzione della biblioteca è stata realizzata n ella stessa zona del “Global Seed Vault”, la banca dei semi nata da un progetto del Fondo mondiale per la diversità delle colture (Global Crop Diversity Trust) i n cui vengono custoditi gli esemplari di semi che permetterebbero all’umanità di sopravvivere se un disastro naturale spazzasse via tutte le riserve di cibo. La cripta, finanziata dal governo norvegese, è costituita in modo da conservare i semi per migliaia di anni sotto un consistente strato di permafrost.

La biblioteca “segreta”, nascosta nel permafrost – porzione di suolo perennemente ghiacciato che rende la biblioteca al sicuro da eventuali rischi – , prende il nome “Doomsday Library” (con riferimento al “Doomsday”, ovvero “Giorno del giudizio”) e il suo compito è quello di conservare le tracce del passaggio dell’essere umano sulla Terra, custodendo così una vera e propria testimonianza della nostra presenza, che potrà costituire l’archivio dei nostri pensieri e delle nostre opere più importanti, le quali potranno arrivare nelle mani di civiltà future. Per la conservazione dei libri, sarà utilizzato un sistema digitale di preservazione eterna chiamato PIQL , ideato in Norvegia e utilizzato per molti film di Hollywood. Due programmi, PIQL Writer e il PIQL Reader, permettono di trasferire contenuti digitali sulla speciale pellicola PIQL Film e quindi di rileggere a riprodurre per sempre tutti i file immessi di qualsiasi tipo e formato. I test condotti hanno mostrato che questo tipo di pellicola rende gli scritti leggibili anche a distanza di 500 anni, ma l’azienda produttrice è fiduciosa di poter superare i 1000 anni di conservazione.

I paesi di tutto il mondo sono stati invitati ad inviare in formato digitale e le loro opere più significative al World Arctic Archive da dove partirà il processo per l’inserimento nella Doomsday Library, destinata a raccogliere il sapere dell’umanità. I primi paesi ad aderire a questo progetto e che invieranno le copie digitalizzate delle loro maggiori opere sono il Messico e il Brasile. L’auspicio è che più Stati possibili aderiscano alla raccolta e alla conservazione dei testi ritenuti i pilastri fondamentali dell’umanità e, in particolare, della cultura di ogni paese, in modo da dare vita alla realizzazione di questo progetto, custode di uno dei tesori più preziosi al mondo: la cultura.

Ilaria Filippini

Fonte: huffingtonpost.it