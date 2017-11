Neve in Mugello: passi Giogo e Colla off limits per alberi caduti, interventi in corso

Sono al momento chiusi al transito in Mugello i passi del Giogo (Sp 503) e della Colla (SR 302), a causa della neve e del vento che hanno fatto cadere diversi alberi lungo la viabilità. Su entrambi i passi sta intervenendo personale della Città Metropolitana di Firenze per effettuare il taglio di rami e alberi pericolanti e sgomberare la sede stradale da alberi caduti, con un presidio dei Carabinieri. Sul passo della Colla stanno prestando collaborazione al personale della Città Metropolitana volontari dell’Ufficio Associato di Protezione civile Mugello. Allo stato attuale, pertanto, la viabilità tra Mugello e Alto Mugello è temporaneamente interdetta.

Sette autotreni risultano fermi sulla SP 39, strada che porta allo stabilimento Panna. Sul posto sta operando la Polizia municipale Unione Mugello con un posto di blocco per evitare ulteriori arrivi di automezzi. Un altro presidio della Polizia municipale Unione Mugello è attivo presso il casello autostradale di Barberino per regolare le limitazioni veicolari previste in entrata in autostrada in direzione Nord. Chiuso in entrata il casello autostradale di Firenzuola per consentire le operazioni di pulizia dei mezzi spazzaneve in autostrada. Mezzi spalaneve in azione anche su viabilità locali interessate dalle abbondanti nevicate. Si ricorda che il transito su queste viabilità è consentito ai mezzi con pneumatici invernali o catene. L’allerta codice arancio per neve e forte vento resta valido fino alle 23,59. Si raccomanda massima prudenza alla guida e nello svolgere attività all’aperto.

Domani 14 novembre è previsto un codice giallo per vento.