Salvi per un pelo è il nome dell’associazione di barbieri ed estetisti che a Napoli ogni settimana si dedica a tagliare barba e capelli a chi ne ha bisogno ma non si può permettere di pagare. Alle signore viene offerta piega, permanente e manicure.

Ogni lunedì i membri dell’associazione montano un gazebo in una piazza della città e armati di poltrone, phon, smalti e spazzole offrono un servizio di qualità.

(Fonte: Tgcom)