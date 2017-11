Da tutto il mondo al Polo Fiere di Lucca per giocare a Magic

Arriveranno dalla Spagna, dalla Germania, dagli Stati Uniti e altri Paesi ancora, per ritrovarsi al Polo Fiere di Lucca, portando con sé il loro personale contenitore di carte collezionabili e pronti a trasformarsi in maghi e a sfidarsi in tornei che decreteranno i campioni assoluti del gioco.

Al via giovedì 30 novembre una novità assoluta per Lucca e la Toscana: “Nebraska’s War” un lungo weekend dedicato ai tornei di tutte le versioni del gioco di carte “Magic: the Gathering” che fino al 3 dicembre porterà a Lucca quasi 2 mila appassionati per il gioco di carte collezionabili tra i più venduti al mondo che conta quasi 6 milioni di appassionati.

La manifestazione conta sul successo di cinque anni di continuità e ha scelto di spostarsi a Lucca, avendo già sottoscritto un accordo con la società per mantenere al Polo Fiere anche le edizioni della manifestazione fino al 2019. L’obiettivo è ripetere il successo organizzativo e l’impatto economico del Mondiale di Blood Bowl del 2015, quando da tutto il mondo arrivarono a Lucca gli appassionati di un altro grande gioco da tavolo.

L’iniziativa rientra in uno degli otto fiere in calendario nei prossimi in sette mesi, da novembre di quest’anno arriveranno fino a maggio 2018, al Polo Fiere lucchese, per un totale di 12 eventi organizzati in 12 mesi, in parte direttamente da Lucca Crea Srl, la società che organizza Lucca Comics & Games. Alcuni sono eventi nuovi come il Lucca VeganFest, altri sono invece appuntamenti ormai consolidati, come nel caso della Lucca Art Fair e del Tattoo Expo.

Al Polo Fiere di Lucca, oltre agli appassionati giocatori sono attesi anche grandi artisti internazionali che hanno disegnato le carte di Magic: Christopher Moeller, Margaret Organ-Kean, Jeff Miracola, Daniel Gelon, Jeff A. Menges, Heather Hudson, Jeff Laubenstein, Anthony S. Waters e Richard Kane Ferguson. Le iscrizioni online continuano, ma sarà possibile iscriversi alle sessioni di gioco anche direttamente in fiera, con numerose opportunità anche per chi solamente vuole provare ad avvicinarsi a questo mondo.

Cos’é Magic

“Magic: The Gathering” è il secondo gioco di carte collezionabili più venduto al mondo, creato da Richard Garfield e pubblicato nel 1993 dalla Wizards of the Coast. È giocato da più di sei milioni di persone in più di cinquanta Paesi è il più venduto gioco di carte collezionabili. È un gioco in cui le carte rappresentano le magie a disposizione di un mago, il giocatore, che si confronta in una battaglia con un altro o più maghi. Ognuno dei contendenti ha a disposizione creature, incantesimi, stregonerie, artefatti e magie veloci (dette istantanei) per cercare di sconfiggere uno o più avversari.

Fonte Ufficio stampa