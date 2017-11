Maestri del ‘900: Cinque grandi nomi dell’Arte figurativa in mostra a Pietrasanta

Omaggio ai maestri del ‘900 Omaggio ai maestri del ‘900 S’inaugura oggi, sabato 18 novembre alle ore 17,30 a Pietrasanta presso la Galleria “La Marina” in via del Marzocco 18, l’interessante Mostra “Maestri del Novecento”, nata come omaggio della Rivista d’Arte “MISCELLANEA” a cinque grandi nomi dell’Arte figurativa del XX secolo: Michele Cascella, Ugo Guidi, Mino Maccari, Giacomo Manzù e Alberto Sparapani di cui sono in esposizione opere che offrono al nostro sguardo uno piccolo ma significativo spaccato del panorama artistico del Novecento degno di essere non soltanto ammirato ma interiorizzato. Capaci di interagire tra loro e, soprattutto con i fruitori, come fa notare la critica Maria Pina Cirillo, che è anche la curatrice della Mostra, “tutti i lavori presentati sono tasselli di quel percorso culturale che ha visto l’arte italiana contribuire in maniera determinante al rinnovamento non soltanto artistico che ha percorso gli anni del secolo da poco passato.

Attraverso strade necessariamente diverse ma confluenti tutte verso la ri-scoperta di un’arte autentica, libera, sciolta da ogni vincolo, Cascella, Guidi, Maccari, Manzù e Sparapani, in un periodo che si è rivelato estremamente fecondo per l’arte contemporanea, sono pervenuti ad esiti di eccezionale innovazione sia dal punto di vista tecnico stilistico che per quanto attiene l’aspetto più propriamente creativo, allargando l’orizzonte ed aprendo nuove prospettive non soltanto a quanti erano impegnati in progetti artistico-culturali ma all’intera società in cui operavano, interpretandone le problematiche, i drammi ma anche le istanze, le speranze, la voglia di riprendere in mano il proprio destino individuale e sociale”.

La Manifestazione, ad ingresso libero, gode dei seguenti patrocini: Rivista d’Arte “MISCELLANEA”, Museo Ugo Guidi, Amici del Museo Ugo Guidi e delle Associazioni Culturali “Athena”, “Artemisia”, “Sonoria”, “Sofymusic” e resterà aperta fino a venerdì 24 novembre (chiuso lunedì) dalle 17,30 alle 19,00.

MUSEO UGO GUIDI – MUG

Via M. Civitali 33

Forte dei Marmi

tel. 348-3020538

museougoguidi@gmail.com www.ugoguidi.it