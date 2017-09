Le buone notizie del Corriere della Sera

Il mondo sta veramente cambiando se il Corriere della Sera dedicherà ogni settimana nel numero del martedì un inserto di Buone Notizie di 40 pagine. Il primo è uscito ieri e in copertina si racconta la storia di una cooperativa sociale che si chiama Quid che recupera gli scarti dei tessuti di grandi aziende e li trasforma in capi firmati. La cooperativa è stata fondata nel 2013 da Anna Fiscale e ha iniziato con 13 dipendenti che ora sono 80: tra loro ex detenute, detenute che lavorano in un laboratorio nel carcere di Verona, vittime di tratta. A fine anno fattureranno 2 milioni di euro.

Anna Fiscale ha quel Quid in più…

Fonte: Cacaoonline.it