Una lavatrice salverà il pianeta

Uno studente londinese di 22 anni, Dylan Knight, dell’Università di Nottingham Trent (NTU) ha sostituito il tradizionale blocco in calcestruzzo contenuto nelle lavatrici con un contenitore di plastica che all’occorrenza si riempie di acqua e stabilizza l’elettrodomestico durante la centrifuga. Un colpo di genio che solo in Gran Bretagna, se tutte le lavatrici vendute ogni anno adottassero questo sistema, farebbe risparmiare 45mila ton. di CO2 in atmosfera. In più le lavatrici sarebbero più facili da trasportare! Chissà se alla Hotpoint o alla Indesit leggono Cacao…

Fonte: Cacaoonline.it