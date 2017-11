La Prometeo AITF Onlus riunisce il suo Consiglio regionale

L’associazione Prometeo AITF Onlus si è dotata di un nuovo organismo con funzioni consultive, denominato Consiglio regionale, per rendere più incisiva a livello locale la sua attività sia in termini di assistenza ai trapiantati che di promozione della donazione degli organi. Il Consiglio regionale si riunirà per la prima volta a Torregrande, frazione marina di Oristano, domenica 5 novembre 2017, alle ore 10.00 nella sala convegni Stella Maris in via Domenico Millelire n. 42.

I circa 40 membri del Consiglio (dirigenti, sindaci revisori, probiviri, referenti locali e consulenti per specifiche tematiche, tutti soci della Prometeo) discuteranno dei problemi che i trapiantati si trovano ad affrontare soprattutto a livello locale, cercando di individuare soluzioni concrete da proporre alle istituzioni competenti, in particolare aziende sanitarie e Assessorato regionale alla Sanità. Si ragionerà, inoltre, sulla strada da seguire per rendere ancora più capillare l’attività dell’associazione volta a promuovere la donazione di organi, in particolare facendo sì che tutti i comuni sardi aderiscano al progetto del Centro nazionale trapianti “Una scelta in Comune”. Tale progetto promuove l’attuazione delle norme che riconoscono ai comuni la facoltà di registrare, presso l’Ufficio anagrafe, le dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi in caso di morte: uno strumento particolarmente efficace, dunque, per portare le persone a riflettere su questo delicato argomento e a rendere nota – oltre che agevolmente rintracciabile – la propria decisione. Nel corso della riunione si parlerà anche della recente delibera della Giunta regionale n. 38/29 del 08/08/2017 relativa alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti: la Prometeo intende, infatti, individuare il modo più efficace di inserirsi in questo nuovo e più dettagliato quadro di attori e competenze che, tra le altre previsioni, formalmente riconosce il prezioso ruolo svolto dalle associazioni di settore.

Fonte Ufficio stampa Prometeo AITF Onlus