La plastica realizzata con la canapa

L’idea è di due ragazzi siciliani, Giovanni Milazzo e Antonio Caruso, che hanno fondato Kanèsis, una startup che nel nome ha unito la parola canapa e il termine greco (kinesis), ossia ‘movimento’.

Giovanni e Antonio hanno inventato una plastica biodegradabile e non inquinante, senza petrolio, in grado di essere utilizzata anche per oggetti di uso comune resistenti e funzionali unendo la canapa agli scarti vegetali delle aziende agricole. Un bellissimo esempio di economia circolare.

(Fonte greenme.it/Cacaoonline.it)