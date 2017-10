IX Mostra Aeronautica a Catania

Torna il 30 novembre e proseguirà fino al 3 dicembre 2017 quello che è ormai considerato un consolidato appuntamento, importante per tutto il territorio siciliano, e non solo: la IX Mostra Aeronautica, una ricca esposizione, organizzata dall’Istituto Tecnico Aeronautico di Catania, da allievi e docenti, presso i suoi locali.

L’evento, come per le scorse edizioni, non è solo una colorata manifestazione aperta al pubblico, ma è anche un momento di incontro tra il mondo dell’aeronautica, le Istituzioni e gli studenti sia dell’Istituto stesso che delle scuole medie che andranno in visita nell’arco dei primi tre giorni. La domenica sarà infatti riservata, invece, alla visita presso il campo volo per aeromodelli dell’Aero Club di Catania, sito a Valcorrente. Qui verranno effettuati dei voli dimostrativi di aeromodelli, elicotteri e droni.

Alla mostra, inoltre, sono abbinati vari concorsi che coinvolgeranno gli allievi dell’ITAER A. Ferrarin e del Liceo Artistico Statale M.M. Lazzaro nonché di alcune scuole medie catanesi.

L’esposizione avverrà all’interno dei locali della scuola, riguarderà l’aeromodellismo, il volo da diporto sportivo, il volo a motore, il paracadutismo, il parapendio, e quant’altro riguardi il volo. Ospiti saranno club, aero club, associazioni, enti civili e militari.

Sul sito www.itaerferrarin.gov.it a breve il programma dettagliato dell’evento.

Fonte Ufficio stampa ITAER A. Ferrarin