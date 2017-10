Inghilterra: donna vive per 35 anni con 27 lenti a contatto in un occhio

Quello che è accaduto recentemente all’ospedale Solihull, in Inghilterra, ha lasciato tutti i medici del reparto e, in seguito, tutti i giornalisti a bocca aperta.

Una signora di 67 anni inglese, che doveva essere operata per una cataratta, aveva accumulato in un occhio ben 27 lenti una sopra l’altra senza mai essersene accorta.

Le lenti erano tutte raggruppate “in una massa bluastra” da quanto risulta dal racconto dei medici ed è rimasta sotto shock quando i medici le hanno riferito il ritrovamento di questo “deposito” di lenti a contatto accumulate negli anni. Secondo la dichiarazione della paziente stessa quest’ultima aveva portato per 35 anni di fila delle lenti a contatto mensili senza mai cambiarsele.

I dottori hanno immediatamente rinviato l’operazione alla cataratta e si sono dati da fare per rimuovere tutte le lenti a contatto alla signora che, quando due settimane dopo è tornata all’ospedale, ha affermato che i suoi occhi si sentivano molto meglio. “Nessuno di noi ha mai osservato un caso del genere” hanno spiegato meravigliandosi che la donna non avesse riscontrato alcun sintomo in quella insolita situazione. “Ci sono a volte dei pazienti con una lente a contatto incastrata sotto la palpebra superiore, soprattutto se non sono abituati all’usura delle lenti o sono particolarmente maldestri, ma la situazione dinanzi alla quale ci siamo ritrovati stavolta ha dell’eccezionale”. Anche perché, hanno spiegato i medici dell’associazione di optometristi clinici, “la maggior parte dei pazienti in questo caso avrebbe un arrossamento significativo e fastidioso, con alto rischio di infezioni oculari”.

Senza dubbio la signora, come quanto affermato dai medici stessi, non doveva essere un’assidua frequentatrice dell’oculista.

Fonte: Repubblica.it

Lorenzo Toninelli