Gara benefica di golf per sostenere la ricerca sul cancro

Il Museo Ugo Guidi – MUG patrocina una nuova iniziativa per la ricerca contro il cancro. Domenica 24 settembre, con inizio alle 9,30 all’Alisei Golf & Country Club, in collaborazione con il Rotary Club Viareggio Versilia e Lions Club Viareggio Versilia Host, col patrocinio dei Comuni di Pietrasanta, Viareggio, Forte dei Marmi e Camaiore, organizza una gara benefica “Louisiana Gold Metal” sul green di Pietrasanta con lo scopo di sostenere il progetto della Fondazione Umberto Veronesi “Pink is Good” per la prevenzione e la cura dei tumori al seno.

L’iniziativa celebra anche il quarantesimo anniversario della scomparsa del grande scultore Ugo Guidi, del quale alcune opere saranno date in premio ai vincitori. Un connubio perfetto tra arte e golf, uniti per finanziare i progressi della ricerca oncologica, tema per il quale il Golf Alisei riserva da sempre una particolare sensibilità.

Ospite dell’evento sarà il professor Paolo Veronesi, presidente della Fondazione, che terrà una piccola conferenza al termine della quale premierà i vincitori con delle opere litografiche donate dal Museo Guidi di Forte dei Marmi, dal Lions Club e dal Rotary.

E’ già stato raggiunto il numero massimo di partecipanti alla gara “Louisiana a coppie medal” ma le offerte saranno come sempre aperte a tutti fino al termine della giornata.

Nella foto, “Amazzone sul mare”