Four Energy Heroes: primo fumetto al mondo con supereroi disabili

Four Energy Heroes è il primo fumetto al mondo con supereroi disabili al fianco di quelli normodotati: Marietta ha un super sesto senso, Milko l’udito straordinario, poi c’è l’impetuosa down Teresina e il leader Pietro a bordo della sedia a rotella più veloce dell’Universo. E’ un progetto d’educazione artistica rivolto a persone con disabilità, nato all’Accademia Arte nel Cuore, i cui proventi della vendita, 6 euro il prezzo a copia, saranno reinvestiti in una serie televisiva. Il fumetto si può acquistare online su www.bardiedizioni.it.

