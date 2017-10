“Fenice Green Energy Park”, il parco delle energie rinnovabili

A Padova, dopo un progetto ideato nel 2000, il sogno degli Scout è finalmente realtà: un parco immerso nel verde per favorire la conoscenza delle energie rinnovabili e della domotica, con corsi di formazione per aziende, laboratori didattici per scuole e attività di educazione ambientale. Andreas Spatharos, uno dei fondatori del Fenice Green Energy Park, racconta della rinascita di questo luogo, all’epoca abbandonato al degrado, che ora accoglie ogni anno circa 20 mila persone.

