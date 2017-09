Fabio Rossi firma il primo saggio italiano su Rory Gallagher

Dopo il successo di “Quando il rock divenne musica colta: Storia del prog”, Fabio Rossi torna in libreria con un altro saggio musicale, questa volta dedicato a uno dei nomi più importanti della storia del Blues: Rory Gallagher. Figura atipica come suggerisce anche il titolo del libro (“Rory Gallagher: il bluesman bianco con la camicia a quadri”), l’indimenticato artista irlandese trova finalmente in Italia l’attenzione “scientifica” che merita: il saggio di Rossi, edito da Chinaski edizioni, è infatti il primo che il nostro Paese gli dedica. E se da Fabio Rossi ci si può aspettare competenza, capacità di sorprendere e uno stile godibile, a ulteriore garanzia di qualità si aggiunge la prefazione di un altro critico musicale di tutto rispetto: Francesco Gallina.

“Rory Gallagher: il bluesman bianco con la camicia a quadri” uscirà il 7 ottobre 2017 e sarà presentato al pubblico per la prima volta nella stessa data, nello scenario migliore che potesse ospitarlo: l’ottava edizione del raduno nazionale Blues Made In Italy, organizzato a Cerea, in provincia di Verona, dall’omonima associazione culturale no-profit.

La manifestazione si svolgerà presso lo spazio coperto Area Exp, in via Libertà n. 57, e prenderà il via alle ore 10.30 proseguendo per ben 15 ore durante le quali oltre 50 artisti tra band e solisti provenienti da tutta Italia onoreranno il Blues con le loro performance alternandosi su 3 palchi. L’evento sarà condotto da Matteo Sansonetto e Valter Consalvi, storici presentatori della kermesse, cui quest’anno si affiancherà il mitico “Dr. Feelgood” (Maurizio Faulisi) di Virgin Radio. Oltre ai concerti e alla presentazione della biografia di Rory Gallagher firmata da Fabio Rossi, il programma include la presentazione di altre novità editoriali, seminari e il lancio di “The Blues Masters: an italian tribute“, CD-tributo ai grandi maestri del Blues, il cui ricavato sarà parzialmente devoluto alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, che sostiene le vittime del terremoto nel Centro-Italia. In programma, inoltre, esposizioni di strumenti musicali creati da 60 artigiani e un mercatino dell’usato con dischi da collezione, libri e fumetti a tema.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili nella pagina Facebook dell’8° Raduno nazionale Blues Made In Italy.

(M.O.)