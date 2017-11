“¿Donde estamos?”, mostra dei Trillizos Torres Pacheco a Belforte del Chienti

La stagione artistica 2017 del Museo MIDAC a Belforte del Chienti, continua con il quinto evento dell’anno: “¿Donde estamos?” personale dei Trillizos Torres Pacheco (Messico). La mostra, curata da Terra dell’Arte e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà a Palazzo Bonfranceschi, Via Cavour, 14 – centro storico di Belforte del Chienti, dal 11 Novembre al 17 Dicembre 2017.

I Trillizos Torres Pacheco, sono tre gemelli nati a Nayarit, Messico nel 1996, ma che da sempre vivono a Tijuana.

Sono parte del programma di eccellenza della facoltà di arte della UABC, Universidad Autonoma de Baja California.

Hanno al loro attivo già cinque esposizioni personali in prestigiosi istituti, gallerie e centri d’arte di Tijuana, come il Centro Estatal de las Artes Tijuana (CEART), la Galería Distrito Diez, il Colegio Reyna Isabel y Alianza Francesa, e oltre 20 mostre collettive in altrettanti centri di primo piano e hanno partecipato alla Feria Internacional de Arte Contemporáneo de San Diego, U.S.A.

Hanno recentemente ricevuto il primo premio per la Giuria Internazionale nel festival internazionale di arte digitale ventipertrenta per la categoria “arte digitale” e, nello stesso festival, il secondo premio della Giuria Popolare.

“[..] Meglio sarebbe prendere tempo prima di dare una risposta.

Quanto meno il tempo necessario per entrare nel mondo di questo progetto dei Trillizos Torres Pacheco e per scoprire in che modo dei giovani, venuti da lontano, possono offrire nuove parole a risposte alle volte troppo scontate. [..]”

(Alfonso Caputo)

Inaugurazione Sabato, 11 Novembre 2017 alle ore 19:00

con la presenza degli artisti

Palazzo Bonfranceschi, Via Cavour, 14

centro storico di Belforte del Chienti

Fonte Ufficio stampa Terra dell’Arte