Dicomano, conto alla rovescia per la “Color Vibe Run”5 Km, tanto colore e divertimento: la corsa il 16 settembre

Corsa, colore, musica, divertimento: la “Color Vibe Run” sbarca in Mugello e invade, il 16 settembre, Dicomano. Si tratta di una corsa non competitiva di 5 Km ma soprattutto una festa per tutti i partecipanti. Il percorso di 5 chilometri si può percorrere camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, ballando…. Non è una gara, ma una festa ed un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi e l’importante è divertirsi. Al ‘pronti-via’ la Color Vibe scatterà… in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà “sparato” sui partecipanti al Vibe Point dove saranno stuzzicati i cinque sensi: oltre alla tinta, ogni volta diversa, profumi orientali e musica a tema. Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo”, dove i partecipanti verranno inondati da colori naturali lungo tutto il percorso.

L’appuntamento è fissato per il 16 settembre, presso gli impianti sportivi (via Fabbroni 12). Il Vibe Village si aprirà alle 11. Partenza alle 16,30 e dalle 17 il Color Party con musica e animazione.

Per info e iscrizioni: on line su www.colorvibe5k.it/localita/dicomano17 oppure presso “Non solo sport” (cell. 3392381539) e Polisportiva Dicomano (cell. 333 1330649).

ufficio stampa

johnny tagliaferri