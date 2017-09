I Cuba Son alla Stagione OFF del Teatro di Sanluri

Continua la programmazione della Stagione OFF di Abaco Teatro e il Comune di Sanluri nel nuovo spazio all’aperto del Parco S’Arei, con un cartellone ideale per le serate di fine estate/inizio autunno, ricco di spettacoli dal teatro al cabaret, dalla musica al recital. Dopo il successo di pubblico ottenuto dalle mostre e dagli spettacoli che hanno inaugurato la Stagione OFF, il prossimo appuntamento sarà Domenica 17 settembre ore 19 con gli artisti internazionali del gruppo Cuba Son, prodotto da Palazzo D’Inverno.

Il gruppo interpreta il puro “sabor cubano”: ritmica, melodia e voci che danno vita a sonorità potenti e uniche. “Cuba Son” nasce dall’incontro di personalità di spicco della musica cubana: il percussionista Sixto Marquez Tamayo, la cantante Yanara Reies McDonald e i musicisti , Yoel Toca, Pavel Hernandez Awo Orunmila, in pista il danzatore Alexis Castor, che rielaborano suoni, ritmi e balli dell’isola di Cuba, mescolando sonorità caraibiche e sudamericane per un repertorio ricco ed intrigante, capace di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico.

Il vasto repertorio del gruppo, ha la particolarità di basarsi principalmente sulla “Salsa y Timba”, una forma musicale che ben rappresenta la bellezza, il ritmo, la tradizione di Cuba.

Dopo gli spettacoli, saranno visitabili le due Mostre fotografiche di Paola Congia che resteranno esposte fino a dicembre nel foyer del teatro.

Domenica 1 ottobre ore 19 – Maria di Eltili del Crogiuolo è uno spettacolo scritto e disegnato dal noto fumettista Bepi Vigna e interpretato da Rita Atzeri. Racconta della bambina rapita dai Saraceni

Domenica 8 ottobre ore 19 – L’Ultima Sciamana. Il Messico di Chavela Vargas con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni ( pianoforte)

Domenica 15 ottobre ore 19 – A Quel Paese una divertente commedia di e con Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse prodotta da Anfiteatro Sud.uel Paese

Spettacoli domenicali € 4,00 – info e prenotazioni 347 8928141

