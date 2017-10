Corso sui segreti delle piante officinali a Cagliari

Tutti i venerdì – dalle 18.15 alle 20.15 – si terrà nella sede provinciale delle Acli di Cagliari in Viale Marconi, 4 il corso sulle piante officinali della Sardegna.

Il corso è nato in considerazione del fatto che negli ultimi anni l’interesse delle persone per le piante aromatiche ed officinali è cresciuto grazie ad una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente, del benessere, della salute umana ed animale, delle tecniche eco-compatibili e più in generale del concetto di qualità delle produzioni.

Durante le 8 lezioni sarà presentata la fitoterapia e la terminologia in uso, saranno estratti e preparati vari tipi di erbe e approfondito l’esame delle piante officinali – sarde e non – degli oli essenziali e dei vari tipi di tè.

Per le iscrizioni è necessario contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari