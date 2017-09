Corso di lingua e cultura giapponese a Cagliari

L’Associazione Culturale Alfabeto del Mondo impegnata da diversi anni nella città di Cagliari nell’insegnamento delle lingue straniere e della lingua italiana agli stranieri comunica l’avvio di un nuovo corso di lingua e cultura giapponese il giorno mercoledì 4 Ottobre alle ore 17,15.

Il corso è strutturato con 10 lezioni intensive, ciascuna di due ore ed è pensato per chi vuole avvicinarsi allo studio di questa lingua per la prima volta e ricevere al contempo nozioni sulla cultura del Giappone.

La frequenza è gratuita per le persone socialmente svantaggiate segnalate dai servizi sociali. Per gli altri è prevista una donazione che comprende anche il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

I posti sono limitati e le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine di arrivo.

I Corsi si tengono a Cagliari in via Alghero n. 13, primo piano. Per maggiori informazioni: www.alfabetodelmondo.it – email a info@alfabetodelmondo.it – telefono 3474103290, 3476967346.

Fonte Ufficio Stampa di Alfabeto del Mondo