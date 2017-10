Corso di formazione per colf e assistenti familiari a Cagliari

Le Acli Colf, le Acli di Cagliari e il Patronato Acli Cagliari, in collaborazione con AGSG e EBINCOLF promuovono un corso di formazione per colf e assistenti familiari.

Sono in gran parte straniere le assistenti familiari, definite comunemente “badanti”, occupate nell’assistenza di anziani e di persone non autosufficienti. Non esistono dati ufficiali sul fenomeno, trattandosi in gran parte di lavoro sommerso, ma si stimano circa 600 mila donne in tutta Italia che si occupano delle nostre case, delle nostre famiglie e dei nostri anziani dando un forte supporto al sistema di assistenza del nostro Paese.

Il corso è quindi finalizzato a migliorare le competenze di lavoratrici e lavoratori che operano nel settore, per rendere più funzionale e sostenibile il loro impegno lavorativo, migliorando al contempo la gestione di alcune problematiche legate alla cura in ambito familiare.

Il percorso formativo di 64 ore si terrà due giorni a settimana (il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 e un secondo giorno ancora da stabilire) in via Roma n. 173 a Cagliari, con data di inizio giovedì 9 novembre 2017.

In sintesi alcuni dei temi trattati:

gestione domestica (casa, pulizie, pasti…);

nozioni medico-sanitarie di base;

servizi alla persona;

diritti e doveri del lavoratore;

strategie di relazione con l’assistito e la famiglia.

Il corso è gratuito.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare il seguente numero di telefono 07043039 corsocolfebadanti@gmail.com

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari