Concorso per band emergenti “Torino sotterranea 2017”

Riparte il famoso concorso per band emergenti TORINO SOTTERRANEA.

Nato nel 2003 come vetrina della scena musicale indipendente torinese, è diventato in brevissimo tempo uno dei festival per band emergenti più famoso del Nord Italia.

Ha visto esibirisi oltre 800 tra musicisti e band, con nomi che hanno poi riscosso successo a livello nazionale e internazionale. Per citarne alcuni:

MELODY FALL

ATROPINA CLAN

FRANCESCO C

DARI

DRINK TO ME

NAIF

ZIBBA

FETISH CALAVERAS

DISORDINE DELLE COSE

STEVEN PATRICK PIU

DRAMALOVE

NADAR SOLO

DOBERMANN

KARAVANS

BAROQUE

MATTEO TAMBUSSI

MALAOMBRA

…e molti altri

Il concorso dal 2010 al 2014 era stato rispettivamente seguito da Pietro Lesca e dall’organizzazione The Mad.

Rimasto fermo per un anno, Torino Sotterranea è ritornato nel 2015 nelle mani del suo fondatore, Alex Conte, chitarrista de I 60 Beat, Collettivo Acus e responsabile di Vibes (negozio di strumenti musicali e organizzazione eventi) sito in Susa, Via Francesco Rolando 1.

Il locale che è stato scelto per le selezioni della XIV edizione è il SONORIA (arci club), uno dei migliori Live Club di Torino, in via Reggio 13, che ha visto nascere il festival nel lontano 2003 (quando si chiamava WHY NOT?)

L’ingresso alle serate è rigorosamente gratuito per i possessori di tessera Arci. Il locale apre i battenti alle 19:30, mentre i live hanno inizio alle 21:30.

La serata di presentazione si terrà GIOVEDì 19 OTTOBRE alle ore 20:30 presso il SONORIA di Via Reggio 13 a Torino. Ospite della serata il cantautore STEFANO TUROLLA, vincitore della 13a edizione, a seguire una jam session coordinata dallo staff di Torino Sotterranea, a cui prenderanno parte i musicisti di questa XIV° edizione.

BAND SELEZIONATE per la XIV° EDIZIONE

Su oltre 80 iscrizioni ricevute nel mese di settembre sono stati selezionati 36 artisti/band + 7 riserve. Di seguito l’elenco in ordine alfabetico:

AGHERDOSS

ATLANTE

AUDIOSTORM

AUTO DA FE

BANG BANG AND THE MANNEQUIN

BEPPE MALIZIA E I RITAGLI ACUSTICI

BYTS

CENTRI ASOCIALI

CHERRY IN THE MUD

DEERS BROTHERS

EEDEN

ETERNAL RETURN

FABIO DI FRANCESCO

FLAT MATES 205

HOLZWEGE

INCANTASTORIA (ENRICO TEMISTOCLE)

JANKFOOD EATERS

KEYLA

LE DISFUNZIONI E I RETTILI

LE STANZE

LESS THAN A CUBE

PIER (PIER CARLO TUBEROSI)

PROTTO

RE BOLOGNESI TRIO

RINKOM CARNERA

SAM & THE BAND

SINK

S-NAKED

SON4R

SYNAPTIC COLLAPSE

THE CASTILLOS

VAN GOGH POST SCRIPTUM

VEA

WEIRDO’S

WHATEVER

WONDERLAND

Le riserve:

ALYSSUM

CHEAP SUNGLASSES

ESTENSIONE

EXM

HELLITH

SALGARI

THE SELFISH CALES

Il calendario di presentazione e tutte le informazioni saranno reperibili sulla pagina Facebook di TORINO SOTTERRANEA dal giorno successivo alla serata di presentazione.

LE FASI DI GARA

La serata di presentazione ufficiale della XIV° edizione si terrà il 19 OTTOBRE presso il Sonoria, di Via Reggio 13 a Torino.

Le Prime Fasi eliminatorie, i Quarti di Finale e le Semifinali avverranno a partire da novembre 2017 fino a maggio/giugno 2018 sempre al Sonoria.

La Finale, prevista per GIUGNO/LUGLIO 2018, sarà invece in una location che verrà comunicata al termine delle fasi di selezione.

Mail

info@torinosotterranea.it

Facebook

facebook.com/to.sotterranea

sito ufficiale

www.torinosotterranea.it

Fonte Ufficio stampa – Ale De Rosa