Il tuo computer sa come ti senti

La Scuola Superiore di Economia russa (HSE) ha realizzato il primo sistema in grado di far riconoscere al computer le nostre emozioni e lo ha presentato alla conferenza internazionale Neuroinformatics-2017. In pratica i ricercatori hanno messo a punto una rete di processori in grado di apprendere otto emozioni diverse tra cui la calma, l’aggressività, la felicità o la tristezza.

Attenti a come parlate al Pc, potrebbe anche offendersi.

Cacaoonline.it