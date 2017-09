Una ciambella in polpa di cartone riforesterà il pianeta

Si chiama Cocoon, è un’idea dell’azienda olandese Land Life Company e sta ottenendo successi insperati. Si tratta di una ciambella in polpa di cartone che permette di piantare un nuovo albero senza doverlo irrigare quotidianamente. Si scava una buca, si inserisce la ciambella, si mettono 25 litri di acqua, si chiude, si inserisce l’alberello e il gioco è fatto. Nel video si vede chiaramente come funziona.

Nelle aree dove i Cocoons sono stati utilizzati finora, Arabia Saudita, Kenya, Messico, California, i tassi di sopravvivenza sono tra l’80% e il 95%, contro il 10-20%% degli alberi piantati manualmente.

Nonostante i costi per ogni albero piantato con i Cocoon siano maggiori, il risparmio idrico nel tempo compensa. landlifecompany.com

(Fonte: Lastampa.it/Cacaoonline.it)