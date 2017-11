“CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO” alla Casa del Popolo di Castello d’Argile (BO)

SABATO 11 NOVEMBRE, ore 21 Teatro La Casa del Popolo di Castello d’Argile (BO)

Gli Omini di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini

produzione Associazione Teatrale Pistoiese – Centro di Produzione Teatrale

Gli Omini sono stati un mese alla Stazione di Pistoia, sui binari. Hanno parlato con la gente. Hanno incontrato alcuni pendolari, molti ex carcerati, altrettanti in libertà vigilata, piccioni, studenti confusi, coppie di ogni tipo, piccioni, tossici, barboni suonatori di mandolino, donne che alla stazione leggono e poi parlano come un libro stampato, piccioni. Gente che si nasconde, che tende ad essere dimenticata, gente che si guarda con la coda dell’occhio. Gente che guarda i treni passare e deve stare lontano dalla linea gialla. Intanto, si rammenta che il treno che stanno aspettando è passato su un altro binario.

Ci scusiamo per il disagio: la frase canonica delle ferrovie italiane per intoppi perfettamente puntuali non può che essere il titolo squisitamente beffardo per raccontare il mondo. (Manuela Margagliotta)

Agorà

Direzione artistica Elena Di Gioia

Promossa dalla Unione Reno Galliera, con il contributo della Regione Emilia-Romagna