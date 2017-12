Caño Cristales, il fiume più bello del mondo, si trova in Colombia

Viene considerato da molti il fiume più bello del mondo e alcuni lo chiamano l’arcobaleno dai cinque colori. Siamo in Colombia e questo è il fiume Caño Cristales, conosciuto anche come ‘arcobaleno liquido’. Le sue acque particolari e spettacolari si trasformano in un un caleidoscopio di colori grazie alle piante d’acqua dolce che crescono nella zona della Sierra de la Macarena, una catena montuosa a Sud della capitale Bogotà. Il fiume si trova precisamente nel comune omonimo nel dipartimento di Meta. Questa zona un tempo era considerata molto pericolosa per via dei rivoluzionari guerriglieri Farc, ma adesso è presa di mira dai turisti di tutto il mondo per uno spettacolo naturale che lascia a bocca aperta.

Il fiume, durante alcuni giorni in tutto l’anno, si trasforma da semplice corso d’acqua, quasi anonimo, a luogo di magia e meraviglia.

Viene anche chiamato ‘il fiume dai cinque colori’, perché sul suo fondale nascono e si moltiplicano tantissime alghe dai colori accesi: rosse, gialle, verdi e blu, creando un effetto ottico stupefacente. Il colore rosso delle piante endemiche presenti nel corso del fiume corrispondono alle macarenias clavígeras, alghe dai colori accesi scoperte dal biologo Jesús Idroibo.

Questo fenomeno avviene però solamente nella stagione delle piogge, quando il livello dell’acqua permette al muschio e alle alghe di essere scaldate dai raggi del sole senza però essere seccate fenomeno che accade, invece, nel periodo estivo, nel quale le alghe hanno anche occasione di moltiplicarsi.

Il nome ‘Caño’ rimanda alla tradizione linguistica locale che permettere di distinguere i piccoli corsi d’acqua dai grandi fiumi; infatti il Caño Cristales è un fiume relativamente piccolo, che non raggiunge i 100 km di lunghezza e i 20 km di larghezza. Il fiume è costituito da un susseguirsi di cascate e rapide, le quali vengono percorse da un acqua purissima che ben si presta a farsi colorare dalle caratteristiche delle alghe, ma non sono solo quest’ultime a rendere così particolare e meraviglioso questo piccolo corso d’acqua, anche le rocce presenti sono una caratteristica di questo paesaggio che lascia tutti a bocca aperta. Si chiamano ‘le rocce della Macarena’ e hanno 1.200 milioni di anni e costituiscono il prolungamento ad ovest dell’ Escudo Guyanés de Venezuela, Guayana e Brasile, le cui rocce sono considerate le più antiche del mondo. La Serrania de la Macarena è anche un posto ricchissimo di flora e fauna, infatti qui hanno casa oltre 420 specie di uccelli, 10 specie diverse di anfibi, 43 di rettili e 8 di primati. Per quanto riguarda i pesci invece sono quasi inesistenti, a causa dell’assenza di materiali e sedimenti. In conclusione, il Caño Cristales è una vera e propria meraviglia biologica per questo possiamo dire che si merita a tutti gli effetti la considerazione di essere il fiume più bello del mondo.

Ilaria Filippini

Fonte:greenme.it