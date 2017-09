I bimbi pazzi per i Super Pigiamini, ma chi sono?

Oggi i supereroi vanno particolarmente di moda: e questa è una realtà che non riguarda solo ed esclusivamente le serie TV, ma anche i cartoni animati. Ne sanno qualcosa i bimbi italiani che, nel 2017, hanno avuto il piacere di scoprire tutto il fascino dei Super Pigiamini: un cartoon di produzione anglo-francese che ha spopolato prima negli USA e poi anche nel nostro Paese, attraverso il canale tematico Disney e poi in chiaro sul canale Rai Yo Yo. Ma cosa rende così speciali questi Super Pigiamini, noti anche come PJ Masks (e in francese “Les Pyjamasques”)?

Due i fattori principali: il fatto che ogni bimbo può calarsi nei panni immaginari dei tre piccoli eroi di questo cartone animato, ed il fatto che di notte i tre vivono una vera e propria doppia vita, diventando degli audaci supereroi indossando il proprio pigiama come super-costume. Oramai questi tre personaggi sono diventati talmente famosi che le più grandi aziende hanno deciso di dedicargli copertine di libri, animatori presso i supermercati e addirittura tutto l’occorrente per organizzare una festa di compleanno a tema PJ Masks , fino ad arrivare alle torte più bizzarre.

Ma per quale motivo i bambini li amano? Per una trama che è davvero stuzzicante. I tre protagonisti del cartone – Greg, Connor e Amaya – vivono la propria quotidianità come i bambini di tutti i giorni: vanno a scuola, frequentano gli amichetti, giocano e litigano tutto il tempo, proprio come farebbero tre normali bambini. Poi, però, quando cala il buio ecco che i tre si trasformano in Gattoboy, Geco e Gufetta, facendo un po’ il verso agli eroi della DC più noti, come Batman e Cat Woman. Il loro scopo? Combattere contro i coetanei che hanno scelto di schierarsi dal lato del crimine, come ad esempio Lunetta ed il Ninja della Notte. Ovviamente a colpi di marachelle, ognuno con il suo potere speciale che lo contraddistingue.

E le caratteristiche super dei Super Pigiamini? Gattoboy è agile come un felino, dotato di un udito fuori dal comune e persino di una super macchina come Batman (la Gattomobile!). E poi c’è Gufetta, che vola grazie al suo mini-aliante e che ha una vista eccezionale. Infine, Geco, che proprio come Spiderman si arrampica sulle pareti e si mimetizza sparendo dalla vista dei propri piccoli nemici. Fra scienziati matti, scherzi dispettosi e piani criminali di acutissimo ingegno, non stupisce che i tre Super Pigiamini non possano concedersi nemmeno un’ora di riposo notturno!