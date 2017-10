Art Bonus: convegno a Lucca

L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano che possono essere: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione; realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo.

Per approfondire la conoscenza di questa opportunità, giovedì 19 ottobre alle 17,30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Banca del Monte di Lucca insieme a Zona Franca editrice organizza un incontro dedicato ai benefici fiscali a favore dei beni di interesse artistico e culturale.

Alle 17 è prevista la registrazione dei partecipanti, dal momento che il convegno rilascia 2 crediti formativi valevoli per la Formazione Professionale Continua da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Alle 17,30 i saluti di Carlo Lazzarini, presidente della Banca del Monte di Lucca, e di Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord. Alle 17,45 inizio degli interventi: “Il Vittoriale degli Italiani e Casa Pascoli, modello di cultura e impresa” di Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; “Cos’è l’art bonus? Approfondimento e dettagli” di Domenico Arena, pubblicista e revisore legale (già dirigente dell’Agenzia delle Entrate); “Benefici fiscali per l’impresa che investe in cultura” di Giuseppe Lettini, tributarista e consulente finanziario accreditato al Parlamento Europeo; “La Fondazione Ragghianti e le strategie culturali, espositive e turistiche per la città di Lucca” di Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti.

Modera Piero Ceccatelli, capo redattore La Nazione, responsabile della redazione di Lucca.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Garda Musei, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Lucca.

Conferma di partecipazione da comunicare alla Segreteria di Direzione della Banca del Monte di Lucca entro mercoledì 18 ottobre: segreteria@bmlucca.it; 0583 450278 – 450203.

Fonte Ufficio stampa Anna Benedetto