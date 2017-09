Amnesty International ringrazia Il Granello di Sale

Da oggi, l’Italia è un paese più civile. Da oggi, una persona che si trovi, inerme, nelle mani dello Stato, delle sue forze di sicurezza, non può essere sottoposta a violenze e sevizie, non può essere picchiata o maltrattata, non può essere tormentata, privata del sonno, del cibo e dell’acqua … perché i responsabili verrebbero processati per tortura.

Dopo trent’anni di battaglie della società civile, l’Italia ha inserito nel Codice penale il crimine di tortura.

C'è ancora tantissimo da fare.