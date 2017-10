Al via la nuova edizione di “Milano Blues 89”

Anno dopo anno, lo Spazio Teatro 89 di Milano consolida il suo ruolo di punto di riferimento per i più importanti bluesmen italiani e per tutti gli appassionati della “musica del diavolo”. Merito degli organizzatori della rassegna “Milano Blues 89”, che sul palco dell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 continuano a invitare alcuni dei più illustri musicisti della scena (non solo) nazionale.

La nuova stagione all’insegna del blues – 13 appuntamenti in cartellone distribuiti nell’arco dei prossimi cinque mesi – vedrà sul palco meneghino, ormai noto a musicisti ed appassionati per l’egregia qualità acustica, i maggiori esponenti italiani del blues, con qualche incursione da oltreoceano.

La rassegna si aprirà sabato 21 ottobre con il concerto della Banfi e Bazzarri Band feat. Isabella Casucci (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) che proporranno uno spettacolo intenso e coinvolgente, con composizioni di grande impatto ed energia, tratte dal loro ultimo lavoro discografico, intitolato “In The Balance”, alternate a momenti di pura evasione sonora e travolgenti virtuosismi e a brani e standard di matrice blues che vengono eseguiti più di rado.

MILANO BLUES 89 – IL CALENDARIO

Sabato 21 ottobre – Banfi e Bazzarri Band feat. Isabella Casucci

Sabato 28 ottobre – Leo Ghiringhelli Quartet

Venerdì 3 novembre – Paul Reddick and The Gamblers, special guests Monkeyjunk

Venerdì 17 novembre – Grayson Capps feat. J. Sintoni & Corky Hughes

Sabato 25 novembre – Gennaro Porcelli

Venerdì 1 dicembre – Gabriele Scaratti band

Venerdì 15 dicembre – Fabio Marza band with Paolo Bonfanti

Sabato 13 gennaio 2018 – T-Roosters

Sabato 20 gennaio 2018 – Blues Guitar Heroes (Bazzarri/Gnola/Vezzano)

Sabato 3 febbraio 2018 – Daniele Tenca

Sabato 24 febbraio 2018 – Maurizio Bestetti

Sabato 10 marzo 2018 – Amanda e la banda

Sabato 17 marzo 2018 – Bill Toms Band

Biglietto: 13 euro intero; 10 euro ridotto (convenzioni Arci, Feltrinelli, Socio Coop, Touring Club, IBS, Coop Degradi, under 25, over 65).

Apertura cassa e bar ore 20.30 – inizio concerti ore 21.30

SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

