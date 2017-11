“40”, primo disco di inediti di Andrea Paone

“40” è il primo disco di inediti del cantautore lombardo Andrea Paone, disponibile da oggi, venerdì 3 novembre. Dodici canzoni ricche di sfumature che parlano di sentimenti veri, dell’opportunità di vivere la nostra storia personale con ottimismo e in modo sempre attivo. Un viaggio che ci fa notare quanto l’autore riesca a passare attraverso stili diversi mantenendo sempre in alto il suo carattere musicale.

“40” è un album realizzato con la collaborazione di Ettore Diliberto che ha affiancato Paone negli arrangiamenti e ha diretto la produzione artistica; un album molto suonato, grazie alla collaborazione di musicisti di altissimo livello che hanno contribuito all’esecuzione di brani sia dinamici e diretti sia introspettivi e melodici.

Questa la tracklist:

Sale

Il divenire lento

Ci penserò

Sorridere

Me lo ha chiesto io

Whisky con le fate

40

Il vero senso

Amori miei

Gioco a carte con un pagliaccio

Non c’è fretta

Musica

“Me lo ha chiesto io”, in rotazione radiofonica da venerdì 20 ottobre, è il nuovo estratto dopo il precedente singolo “Sale”.

Il brano è accompagnato da un videoclip, uscito in anteprima su L’Espresso, che vede alla regia Daniele Spada.





Andrea Paone nasce un 21 Aprile del XX Secolo nell’hinterland Milanese.

Durante l’infanzia e il periodo della scuola capisce di essere un ribelle romantico, repellente agli standard e incline a uscire dagli schemi.

È un creativo che esprime fin dai 14 anni se stesso attraverso le sue canzoni.

A 19 anni entra in uno studio di registrazione e coltiva l’amore per la musica con la speranza che questa diventi una professione.

A 20 intraprende un’attività in ambito industriale che gli dà soddisfazione ma “la vita – dice – è qualcosa di più”. È da questa presa di coscienza che inizia una fase di transizione. Andrea si mette a dipingere, prova a coltivare un orto che lo riconnette alle sue radici, scrive un libro denso delle sue verità e riscopre la musica. “Passando di fronte al pianoforte – racconta – gli ho tolto la polvere e mi sono fermato a colloquiare con lui. In quell’istante il tempo e lo spazio sono cambiati ed io sono diventato parte di qualcosa che sono sempre stato ma che dormiva dentro di me. Dopo poco io e ‘Sale’ (uno dei brani del cantautore che ha avuto forte eco su Youtube e che fa parte della tracklist di ’40’) siamo usciti da quella stanza, con il cuore colmo di me e una vita nuova che impetuosa si è schiusa davanti ai miei occhi”. Una vita nuova che ora batte il ritmo di questo album senza dubbio da ascoltare e di un libro denso delle sue verità (“La mia verità, esperienze di un uomo nato di recente”, Ed. Le due Torri).



