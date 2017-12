I 30 cibi più salutari di sempre

Una classifica dei cibi più salutari di sempre è stata istituita da esperti nutrizionisti, vediamo insieme quali sono.

I mirtilli fanno bene perché sono ricchi di proprietà antiossidanti. Possono far bene al cuore, alla memoria, e sono utili per mantenere la salute delle vie urinarie. Contengono le vitamine C e E.

Il vino Se assunto in quantità moderate, può essere un valido alleato. Riduce il rischio di diabete e di attacco cardiaco.

I legumi sono poco costosi e facili da cucinare, e questo li rende una presenza fissa nella dieta di molte persone. Sono molto ricchi di proteine, e per questo possono essere validi sostituti della carne per chi non ne mangia, e contengono fibre. I fagioli neri sono anche ricchi di Omega 3.

I cavoli fanno parte di quella ‘squadra’ di vegetali nemici del cancro. Sono pieni di fibre e di antiossidanti. Sono anche ricchi di vitamina K.

Il salmone è ricco di vitamina D e omega 3. È un valido alleato nella protezione del cuore. Ma non solo: può proteggerti anche dalla perdita prematura di memoria.

Le noci tendono ad avere un contenuto calorico molto alto, ma i grassi che contengono sono grassi ‘buoni’. Hanno omega 3, che funzionano nella protezione del cuore.

La zucca ha poche calorie, ma è ricca di fibre e di vitamina A. Il suo colore è dato dalla alta presenza di beta carotene, che aiuta a proteggere il cuore. È anche un cibo molto versatile da cucinare.

La mela è ricca di fibra, che aiuta a combattere il colesterolo cattivo. La buccia ha proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie. Essendo facili da portare, sono anche il cibo migliore da scegliere in una dieta.

Le banane sono ricche di potassio, che aiuta la pressione del sangue. Possono servire a mantenere in salute il sistema muscolare e l’apparato digerente. Contengono fibre.

I broccoli hanno benefici anti cancro, riducono le infiammazioni e rafforzano il sistema immunitario. Sono anche molto ricchi di fibre.

Gli spinaci sono ricchi di nutrienti, incluso il ferro, il calcio e la vitamina A, che si prende cura degli occhi e della pelle.

Le patate dolci non solo hanno un sapore inconfondibile, ma hanno anche un altissimo livello di potassio che aiuta a tenere sotto controllo la pressione. Se le mangi con la buccia, assumi le fibre che contengono.

I fagioli rossi contengono potassio, magnesio e aiutano a tenere sotto controllo la pressione. Sono un valido aiuto contro il colesterolo cattivo, grazie all’alto contenuto di fibre. Ferro e proteine li rendono validi sostituti della carne.

Le lenticchie non sono facilissime da cucinare, ma sono molto salutari. Inoltre, non gonfiano come gli altri legumi. Pur essendo piccole, contengono un alto livello di ferro, fibre e proteine.

Le barbabietole sono molto utili per le donne in gravidanza. I pigmenti rossi aiutano a combattere il cancro e il rischio di malattie cardiache.

Le melanzane sono ricche di vitamina B e di fibre, sono una componente fondamentale della dieta. Il colore scuro ha un enorme potere antiossidante e protegge le cellule del cervello.

I pomodori, cibo così familiare, hanno una lunga lista di proprietà nutritive. Contengono vitamina C, A e K. E il colore rosso viene da un antiossidante, che aiuta a combattere le infiammazioni e il colesterolo e aiuta a mantenere in forma il cuore.

I cavoletti di Bruxelles proteggono contro il rischio di malattie alla prostata e contro il rischio di cancro al seno.

La Quinoa è ricca di proteine e di aminoacidi, necessari per mantenere in forma i muscoli e per l’equilibrio del metabolismo.

Il pane integrale per ottenere benefici, bisogna mangiarlo senza niente sopra. È ricco di fibre e non dovrebbe mai mancare in una dieta sana.

Il Bulgur costituito da frumento integrale e grano duro germogliato, aiuta a mantenere sotto controllo il livello di insulina nel sangue.

La carne è ricca di proteine, vitamina B, vitamina E, ferro, zinco e magnesio. Ma è importante, in una dieta sana, differenziare i tipi di carne assunti. La carne di pollo può essere un’alternativa alla carne rossa.

L’avena ha un alto contenuto di fibre, che aiutano a combattere il colesterolo cattivo. Secondo i dietologi, bisognerebbe iniziare al mattino mangiando questo cereale. Ricca di antiossidanti, l’avena può essere una buona soluzione per un fuori pasto.

I semi di Chia sono ricchi di omega 3 e proteggono contro le infiammazioni e i problemi di cuore.

I semi sono una ricca fonte di proteine e sono molto utili per proteggere il cuore. Possono essere presi prima del pranzo o della cena.

Le mandorle sono una ricca fonte di proteine. hanno anche un alto contenuto di calcio e grassi monoinsaturi. Combattono il cattivo colesterlo.

Il tonno è ricco di proteine, vitamina B, selenio e omega 3. Dal momento che potrebbe contenere piccole quantità di mercurio, i bambini e le donne in gravidanza devono limitarne l’uso.

Il cioccolato fondente può fare molto bene al nostro organismo: il cacao ha proprietà antiossidanti, che aiutano nel tenere sotto controllo la pressione del sangue. Una ricerca recente ha osservato che chi mangia un piccolo pezzo di cioccolato almeno 5 volte a settimana è più magro di chi non l’assume.

Il latte è la risorsa primaria di calcio e contiene anche vitamina D. Entrambe contribuiscono a mantenere il corpo in forma. La sua assunzione riduce il rischio di malattie cardiache e di contrarre diabete di tipo 2.

Lo yogurt è ricco di proteine e può essere mangiato fuori pasto.

