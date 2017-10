10 Star Home è la prima casa ecologica d’Australia ad aver ricevuto l’etichetta di costruzione “carbon positive”.

Scrive Rinnovabili.it: “La nuova casa ecologica australiana è stata progettata e creata con un’attenzione privilegiata al risparmio in tutte le sue declinazioni. Risparmio di materiali, impiegando tecniche costruttive tradizionali e materie prime locali, chiedendo ai fornitori di ridurre al minimo gli imballaggi e riciclando e riutilizzando tutto ciò che non è stato impiegato per la costruzione della struttura. Al termine dei lavori, dal cantiere sono stati portati via appena tre sacchi della spazzatura. Il progetto include anche finestre a doppi vetri, illuminazione a LED, arredi naturali, 5 kW di pannelli fotovoltaici integrati sul tetto, pompe di calore per l’acqua calda sanitaria e un serbatoio per il riciclo dell’acqua piovana in grado di contenere fino a 10.000 litri. Secondo gli architetti, la bolletta energetica annuale della 10 Star Home non supererà i 3 dollari australiani, meno di due euro l’anno.”

