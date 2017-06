Voglia di ritrovare sé stessi tra estetismi correttivi

di Ernesto Bodini

(giornalista scientifico)

L’evoluzione di mode e costumi, e perché no, anche di manie bizzarre, sembra non aver tempo; come pure i cosiddetti ripensamenti e quindi l’esigenza di correzioni o “revisioni” per le quali intervengono professionisti che esercitano attività di Dermopigmentazione, Tricopigmentazione e Remover tatoo, un tris che rientra nella cosiddetta area Paramedicale, ossia comprendente quei trattamenti complementari a quelli medici. Una disciplina relativamente giovane ed esercitata da pochi professionisti, come il torinese Valerio Bellan, esperto in questo “tris di servizi” non invasivi volti a migliore l’immagine dei clienti (spesso riconoscenti); previo corso di preparazione e aggiornamento da parte della Regione Piemonte, e relativa iscrizione alla Camera di Commercio. Si tratta di un’attività che rientra nell’ambito dell’estetica, e che nulla ha a che vedere con le cosiddette Medicine non convenzionali (MNC) o alternative, ma che invece rientra nella cosiddetta Paramedicale che comprende svariati interventi “correttivi”, come ad esempio: camouflage del labbro leporino, di zone intime, di catrici post parto, di vitiligine; ma anche ricostruzione correttiva dell’areola mammaria e capezzolo, correzioni di cicatrici a seguito di interventi chirurgici, etc. Per saperne di più abbiamo intervistato Valerio Bellan, uno dei pochi esperti del settore nell’area piemontese.

Signor Bellan, in cosa consiste la Tricopigmentazione?

“È una metodica atta a ricreare l’effetto del pelo o del capello al fine di ricoprire cicatrici o zone colpite da alopecia, sino ad ottenere un effetto naturale definitivo. Più estensivamente infoltimento delle aree del corpo e definizione delle zone pubiche”

Cosa comporta all’atto pratico?

“Con l’ausilio di un dermografo e con un apposito ago si creano dei micropuntini sulla cute, all’altezza del derma, tali da favorire l’effetto reale per trasferire sulla cute dei colori (pigmenti) semi permanenti senza ulteriori “varianti” in quanto atossici e anallergici”

Quali sono i casi più impegnativi per questo tipo di trattamento?

“I casi più difficili da trattare sono le ustioni, alcuni tipi di cicatrici, come quelle particolarmente estese e che nel tempo hanno formato, ad esempio, dei cheloidi ossia dei rigonfiamenti e ispessimenti della cute che però non si possono trattare”

E invece qual è la caratteristica del remover tatoo?

“È un trattamento che si esegue con una soluzione salina che, tramite l’eliminazione linfatica e la fagocitosi (capacità posseduta da diverse cellule di ingerire materiali estranei e di distruggerli, n.d.r.), dissolve la struttura cristallina del pigmento (colore) il quale viene a sua volta eliminato”

Per questa metodica quali sono i soggetti da trattare?

“In parte si tratta dei “pentiti del tatuaggio” (a volte mal eseguito), per i quali prima di intervenire sul disegno e scritta tatuati (o anche sul trucco permanente da correggere), si valuta l’entità di quanto e come è stato impresso sulla cute. Per il tatuaggio è più facile la rimozione che riguarda un’area monocolore (nero), mentre è praticamente impossibile intervenire su aree ricoperte con altri colori come il verde cromo”

Tra i clienti sono più donne o più uomini? E quale il ceto socio-culturale di appartenenza?

“Generalmente sono più donne, pentite del tatuaggio, con richiesta di rimozione dello stesso o delle cicatrici per il forte desiderio di recuperare l’immagine estetica, o di cancellare le “tracce” di un passato… da dimenticare. Premesso che chi ricorre a questi trattamenti deve essere maggiorenne, il ceto socio-culturale di appartenenza è assai vario, ma tutti tendono a “recuperare” la stima di sé ed il senso di appartenenza”

Quali i sono i clienti abituali che richiedono i suoi interventi?

“La clientela è eterogenea, ma vi sono anche medici parte dei quali incuriositi, altri più increduli, ma tutti accomunati dall’esigenza di ottenere il massimo risultato dalla prestazione richiesta”

Foto di E. Bodini