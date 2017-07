Un’altra giornata con “Ludo Natura” a Rutigliano

Giovedì 13 luglio dalle 18.00 è in programma un nuovo appuntamento di Ludo Natura nel bellissimo Parco dei Fichi d’India a Rutigliano.

Un creativo e divertente percorso nella natura con 2 laboratori ludico-didattici: Baracca e Burattini e Piccoli Musici.

Baracca e Burattini è un laboratorio di teatro e manualità condotto da Mariella Dibattista ed è rivolto a bambini dai 5 anni in su.

I piccoli protagonisti diventeranno burattinai utilizzando pannolenci e materiali da riciclo. Verranno realizzati dei veri e propri burattini, scopriremo la vita nascosta in un pezzo di stoffa, attraverso la voce e i suoi movimenti. Costruiremo così la nostra baracca e assieme giocheremo al teatro dei burattini.

Il laboratorio Piccoli Musici è condotto da Iula Marzulli ed è rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Lo scopo è far entrare i bambini in contatto diretto con il mondo della musica e dei suoni in un percorso pensato proprio per la loro età. I bimbi conosceranno alcuni strumenti musicali e proveranno a suonarli inizialmente in modo spontaneo per poi vestire i panni di veri musicisti. Si giocherà con il ritmo e la voce.

L’evento è inserito all’interno della rassegna culturale “Estate al Parco, Intrecci d’Arte Cultura Contaminazioni” proposta dalla Cooperativa Nuovi Sentieri.

Il costo del laboratorio è di 7,00 euro. È obbligatoria la prenotazione al numero 320.2990578.

In serata, dopo i laboratori, per i genitori che avranno voglia di trascorrere qualche ora in compagnia e con la frescura della campagna, è prevista la possibilità di gustare un delizioso Menù rigorosamente bio: panino con parmigiana di zucchine e del buon vino.

Si ringrazia la falegnameria De Palma Cataldo di Palese (BA), main sponsor della rassegna.

Tutti i proventi che derivano dall’utilizzo degli ambienti del Parco dei Fichi d’India vengono investiti nelle attività di sostegno ai più deboli che la Cooperativa Nuovi Sentieri realizza quotidianamente.

Parco dei Fichi d’India

Contrada Caggiano c/o Masseria della Madonna

S.P. 84 Km 8 Rutigliano-Adelfia

(svoltare nella strada accanto al lavaggio del distributore di benzina)

Prenotazione obbligatoria

320.2990578

info@parcofichidindia.it

www.parcofichidindia.it

www.coopnuovisentieri.org

