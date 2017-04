Un nuovo ciclo per la Prometeo AITF Onlus

Quella di ieri, domenica 2 aprile 2017, è stata una giornata ricca di impegni ma anche di soddisfazioni per l’associazione di trapiantati Prometeo AITF Onlus. La mattina ha organizzato, presso la Sala convegni dell’ospedale oncologico “A. Businco” di Cagliari, un convegno dal titolo “Sardegna, Isola dei trapianti” cui ha partecipato più di un centinaio di persone tra soci e interessati. Nei loro interventi, i relatori hanno saputo dimostrare non solo competenza, ma anche una notevole capacità comunicativa, riuscendo a esporre in maniera comprensibile a tutti anche i concetti più complessi.

Approvazione del bilancio 2016 e rinnovo della dirigenza

Nel pomeriggio, sempre presso la sala convegni del “Businco”, si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci, cominciata con le relazioni sul bilancio consuntivo 2016 del commercialista dell’associazione, dott. Danilo Pitzalis, e del Presidente del Collegio dei sindaci revisori, dott.ssa Anna Palmas. Al termine dei due dettagliati ma sintetici interventi, l’assemblea ha votato il bilancio, approvandolo all’unanimità.

Il presidente Giuseppe Argiolas ha, quindi, illustrato il bilancio sociale 2016, e successivamente, come già annunciato, il Consiglio direttivo ha presentato le dimissioni. Sono state, quindi, avviate le votazioni per il rinnovo degli organismi dirigenti, tutte concluse con un’approvazione all’unanimità delle liste di candidati. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da 11 componenti, di cui 7 ricandidati e confermati (Giuseppe Argiolas, Renata Bacchiddu, Stefano Caredda, Gianni Fadda, Patrizia Lai, Paolo Perra, Luigi Pilloni) e 4 nuovi, per metà specchio del nuovo volto dell’AITF: Daniela Medda (trapiantata di cuore), Giorgio Pavanetto, Enrico Pitzalis (trapiantato di rene) e Camilla Serafini. Nel Collegio dei sindaci revisori confermati Anna Palmas e Antonella Ferru, cui si aggiungono 3 nuovi nomi: Tonino Piras, Mario Fais e Antonello Meloni (gli ultimi due con il ruolo di supplenti). Per la prima volta, inoltre, è stato nominato il Collegio dei probiviri, composto da Silvia Onnis (avvocato), Mariano Mereu (ex sindaco revisore) e Sergio Rizzardini (membro storico dell’associazione, il cui prezioso supporto operativo trova ora, indirettamente, un riconoscimento formale). Il nuovo Consiglio direttivo, dopo una breve consultazione, ha quindi eletto il Presidente dell’associazione scegliendo di confermare Giuseppe Argiolas, decisione che l’assemblea ha accolto con un festante e riconoscente applauso.

Fonte Ufficio stampa Prometeo AITF Onlus

Nella foto, il neoeletto Consiglio direttivo (eccetto Fadda, assente per motivi personali): da sinistra a destra, Serafini, Bacchiddu, Pavanetto, Medda, Pilloni, Argiolas, Perra, Caredda, Lai e Pitzalis