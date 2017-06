Il Tortello Palazzuolese re del prossimo weekend

Un week end da leccarsi i baffi. Una giornata all’insegna del gusto e della buona cucina toscana a Palazzuolo sul Senio. Domenica 2 luglio torna la tradizionale “Sagra del tortello” organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco” che come ogni anno è tra gli eventi che aprono la lunga programmazione estiva del centro medievale dell’Alto Mugello. Il piatto forte del menù sono i tortelli palazzuolesi, che si possono gustare nelle due varianti di patate o di ricotta, conditi con ragù o con burro e salvia. E poi tante altre specialità, dall’antipasto al dolce, frutto dei tanti prodotti a disposizione di questo territorio che inviterà così a raggiungere questa autentica perla nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Tra l’altro in un week end ricchissimo di appuntamenti: la possibilità di visitare la mostra “90 Granata – 90 anni di storia del calcio a Palazzuolo” nella Chiesa di S. Antonio; la mostra “Zucchero & Ruggine” di Fabio Gubellini nella Biblioteca Comunale e sabato e domenica “Palazzuolo Cavalli”, raduno di cavalli e cavalieri con sabato sera cena e musica per tutti ed il torneo “Ultimate Frisbee Women”. Ed a tutto questo si aggiunge, in un periodo particolarmente favorevole, la possibilità di godersi la meraviglia dell’ambiente e della rigogliosa natura che offre il comprensorio, con escursioni a piedi, buone per tuta la famiglia, o magari in mountain bike o a cavallo.

Inoltre, sempre sabato 1 luglio, prende il via “La notte dell’Archeologia, visite guidate con attività al Museo Archeologico dell’Alto Mugello. Nella prima visita, dalle 9.30 alle 11, si sceglierà un vaso da realizzare e se ne comincerà la modellatura. All’iniziativa, che prosegue fino al 29 luglio con un appuntamento a sabato, possono partecipare un massimo di 10 iscritti, che posso prenotarsi, entro il 30 giugno, presso l’Ufficio Turistico.

Insomma, attività per tutti i gusti, ma con il fil rouge del gusto del tortello palazzuolese che in questo week end la farà da padrone.

Per altre info www.prolocopalazzuolo.it

Fonte Ufficio stampa Pro Loco Palazzuolo sul Senio