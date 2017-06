“I tesori della terra – Profumi e sapori di casa nostra” a Marcellinara

Si svolgerà a Marcellinara (CZ) il 18 giugno 2017 la manifestazione denominata “I tesori della terra – Profumi e sapori di casa nostra” organizzata dalla locale pro loco e da altre sette pro loco dei comuni limitrofi, tutti facenti parte della condotta Slow Food di Catanzaro e con il patrocinio della Regione Calabria, della provincia di Catanzaro e del comune di Marcellinara. L’evento rientra in un progetto che la pro loco di Marcellinara sta portando avanti già da tempo assieme alle pro loco dei comuni di Amato, Miglierina, Tiriolo, Settingiano, Caraffa, San Pietro Apostolo e Decollatura, ovvero creare un gruppo che, lavorando in sinergia, abbia come obiettivo la valorizzazione del territorio dell’istmo, la sua cultura enogastronomica e le sue tradizioni. Allo scopo, saranno allestiti stand per la degustazione di prodotti e piatti tipici.

All’iniziativa, inoltre, parteciperanno alcuni imprenditori che porteranno la loro testimonianza e la loro esperienza su come si può costruire un’azienda di successo, riconosciuta fuori dai confini nazionali, e personalità politiche.

Come evento collaterale all’interno della manifestazione si svolgerà la seconda edizione della Disfida Olearia “I PRODUTTORI PREMIANO SE STESSI“, concorso oleario regionale riservato ai soli produttori olivicoli calabresi entrati nella Guida agli Extravergini di Slow Food 2017, organizzato dal coordinamento regionale della guida, della condotta Slow Food di Soverato versante jonico, con la collaborazione della condotta di Catanzaro ed il patrocinio di Assofrantoi. L’iniziativa rappresenta una novità assoluta nel mondo dell’olio perché per la prima volta sono i produttori stessi a giudicare e premiare l’olio migliore. Gli obiettivi sono molteplici: innanzitutto creare una sana e costruttiva competizione tra aziende entrate e non in guida, in modo da incoraggiare quest’ultime a migliorare lo standard qualitativo e meritarsi la recensione nelle edizioni successive; poi quello di potersi confrontare tra produttori in modo da avere una panoramica generale dei profili sensoriali dei vari oli, monitorando la qualità della “concorrenza” fungendo da sprono per fare sempre meglio. Ma l’obiettivo primario è far incontrare i consumatori con i migliori produttori oleari calabresi al fine di ottenere un mutuo vantaggio: per i produttori vendere il prodotto ai calabresi, per i consumatori conoscere e acquistare la migliore produzione regionale. Per l’occasione, infatti, in piazza Moro saranno allestiti in uno spazio riservato ai produttori, gli stand per l’esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti, a cui i ristoratori, i consumatori e gli estimatori possono rivolgersi con fiducia oggi e nelle prossime edizioni, sapendo di trovare il meglio che il comparto calabrese può offrire.

Fonte Ufficio stampa Pro Loco Marcellinara