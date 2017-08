Come spedire un pacco con corriere: le cose da sapere

Molto spesso ci troviamo a dover spedire un pacco a qualcuno, un regalo, un oggetto prezioso, un prodotto acquistato online da un cliente (per chi gestisce un e-commerce). Quella della spedizione e della preparazione del pacco è una operazione importante e delicata che, se non effettuata nella maniera giusta, potrebbe mettere a repentaglio l’integrità della merce. Ma niente paura. Con questa piccola guida vi forniremo tutte le indicazioni utili per inviare i vostri preziosi oggetti in tutta tranquillità.

La preparazione del pacco

Iniziamo dall’imballaggio e dall’allestimento del pacco da spedire. Munitevi di carta da pacchi, nastro adesivo, una penna, dei talloncini di carta, del materiale da imballaggio e appuntatevi i dati del destinatario. Preso il necessario prendiamo una scatola di cartone leggermente più grande dell’oggetto da spedire, possibilmente di cartone ondulato o similari, predisponiamo uno strato di polistirolo sul fondo e appoggiamolo sopra. Se resta dello spessore ai lati è necessario riempirlo con altro materiale da imballaggio, sia esso polietilene espanso o un foglio di plastica a bolla d’aria, prima di chiudere la confezione col nastro adesivo (spessore consigliato 50 mm).

Chiusa la scatola rivestiamola con della carta da imballaggio e stendiamola in modo che sia possibile scrivere sopra l’indirizzo del mittente e quello del destinatario. Successivamente prendiamo i due talloncini bianchi e incolliamoli uno in alto a sinistra e uno in basso a destra. Su quello in alto scriviamo il nostro indirizzo e su quello in basso il luogo di recapito.

La scelta del corriere

Ogni corriere ha caratteristiche specifiche e tariffe diverse a seconda del tipo di merce, della destinazione del pacco e del tempo di consegna. Se non vogliamo perdere tempo prezioso a chiedere preventivi ai vari spedizionieri abbiamo un’altra opzione a disposizione. Quella di collegarsi a un comparatore di tariffe come Packlink in grado di presentare la migliore offerta personalizzata per l’invio. Ogni corriere ha caratteristiche diverse e personalizzabili. In linea di massima un buona scelta è quella che permette di assicurare la merce, garantisce la possibilità di seguire ogni passaggio dal momento del ritiro a quello del recapito e da la possibilità di usufruire di più tentativi di consegna. Tra gli esempi di affidabilità e rapidità nella consegna citazione d’obbligo per UPS, operatore attivo in tutto il mondo e prima scelta di alcune delle più importanti aziende pubbliche e private. Collegandosi a Packlink è possibile scegliere corriere UPS e i suoi servizi a prezzo agevolato. Sono disponibili sul portale sia il servizio standard, sia le tariffe express per le consegne più veloci.

Il tracking della spedizione

Una delle opzioni che non deve mai mancare nella scelta del corriere è quella del tracking, ossia la possibilità di seguire il percorso del pacco in ogni momento. Scegliendo uno spedizioniere come UPS avrete la possibilità di usufruire del servizio senza spese aggiuntive: vi basterà inserire il numero identificativo della spedizione che riceverete per mail nell’apposito campo sul sito ufficiale del corriere o su Packlink stesso. Il servizio di ricerca della spedizione vi consentirà di sapere “in diretta” dove si trova il vostro pacco. Un’opportunità molto utile soprattutto per le spedizioni internazionali o per quelle nazionali che non prevedono consegna express.

Le spese legali e doganali

Soprattutto se spedite all’estero, il consiglio è quello di informarsi sui regolamenti e sulle norme internazionali legate alle spedizioni. Ogni Paese ha le sue regole e vieta il trasporto sul suo territorio di alcuni tipi di prodotti. Il mancato rispetto delle misure fito-sanitarie può comportare ritardi di spedizione, costi aggiuntivi e restituzione del prodotto. Per essere sempre tranquilli ed evitare spiacevoli sorprese è sufficiente consultare i siti istituzionali degli enti di controllo, sempre aggiornati in merito alle varie normative. Molti corrieri garantiscono assistenza burocratica e il pagamento delle spese doganali compreso nella tariffa iniziale. Una ottima opzione per chi spedisce spesso all’estero e ha bisogno di tempi rapidi e sicuri di consegna dei propri pacchi.