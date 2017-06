“Siena e i suoi geni”: un mini tour alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti

Alla scoperta della Siena più misteriosa tra arte, scienza e cultura. Tornano sabato 10 giugno i mini tour guidati proposti dall’Associazione Archeosofica, dedicati ad aspetti particolari e poco conosciuti di una delle più belle città toscane.

“Siena e i suoi geni: Ambrogio Lorenzetti” è il titolo della passeggiata in programma sabato prossimo.

L’appuntamento, dedicato ai significati più misteriosi che sono celati dalle allegorie del grande maestro senese, sarà caratterizzato da una lettura nuova e appassionante del ciclo del “Buongoverno” di Palazzo Pubblico e della “Maestà” opera di inestimabile bellezza conservata nella Cappella Piccolomini della Chiesa di Sant’Agostino.

I partecipanti potranno approfondire aspetti importanti del messaggio che l’artista senese ha nascosto sotto il velo allegorico della sua pittura.

Il ritrovo è per le ore 9.00 presso la sede dell’Associazione Archeosofica di Siena, in Via Banchi di Sopra, 72. La visita si concluderà alle ore 13.00

I tour prevedono un numero massimo di partecipanti. È necessaria l’iscrizione.

Per informazioni e prenotazioni 366 1897344; Info.siena@boxletter.net

Fonte Ufficio stampa Associazione Archeosofica – Sonia Corsi