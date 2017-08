Serie A 2017/2018: dal 19 agosto tutti a caccia della Juventus

Mancano pochi giorni e poi sarà ancora una volta Campionato. Si parte il 19 agosto alle 18.00 con l’anticipo che vedrà impegnati i bianconeri Campioni d’Italia contro il Cagliari di Rastelli. La Juventus insegue il settimo scudetto consecutivo, ma mai come quest’anno il percorso si preannuncia durissimo: il rivoluzionato Milan di Montella, il Napoli di Sarri, la nuova Roma di Di Francesco e l’Inter di Spalletti cercheranno di interrompere l’egemonia della squadra di Allegri e di staccare il tricolore dalle maglie della Vecchia Signora. La Juventus partirà ancora una volta con i favori del pronostico. L’importante cessione di Bonucci e la partenza di Dani Alves con destinazione PSG non incidono sulle ambizioni bianconere, la cui rosa è stata arricchita dagli arrivi di Bernardeschi, Douglas Costa e De Sciglio. Subito dietro la squadra di Allegri, il Napoli di Maurizio Sarri, protagonista di una memorabile seconda parte di stagione 2016/2017. I partenopei hanno mantenuto l’ossatura dei “titolarissimi” della scorsa stagione inserendo il talento di Ounas, giovane di belle speranze tutto da scoprire. Sul podio delle favorite, dopo anni bui, il Milan di Montella. I rossoneri sono stati i protagonisti assoluti di quest’estate di calciomercato e hanno inserito in rosa giocatori del calibro di Bonucci, Chalhanoglu, Conti, Kessie, Rodriguez, Silva, Musacchio per tentare l’assalto alla qualificazione in Champions League. Un mercato, quello del Diavolo, che ha messo in secondo piano le quote della Roma, passata a Di Francesco e ancora in attesa del grande colpo dopo le importanti cessioni di Salah e Rudiger e dell’Inter del neo-tecnico Spalletti, un’incognita per i bookmakers nonostante gli arrivi di Borja Valero, Vecino e Dalbert. Tutti all’inseguimento della Juventus a partire dalla prima giornata che si aprirà proprio il 19 agosto allo Juventus Stadium. I bianconeri di Allegri ospiteranno il Cagliari nel primo anticipo del campionato con i favori del pronostico. L’altro anticipo sarà quello che vedrà impegnato il Napoli in casa del Verona alle 20.45. Una partita non semplice per gli uomini di Sarri che dovranno vedersela con l’entusiasmo degli scaligeri appena ritornati in Serie A. Partite ricche di incognite e che si prestano a possibili sorprese, quelle iniziali di ogni campionato. Partite da seguire minuto per minuto grazie alle scommesse live di William Hill, operatore che fornisce quote e pronostici in tempo reale di ogni match della Serie A. L’incertezza e le probabili sorprese saranno le protagoniste della prima domenica di campionato. Alle 15 si affronteranno in sfide che si preannunciano equilibrate Bologna e Torino, Sassuolo e Genoa, Udinese e Chievo. Grande attesa per il match più affascinante della giornata: Inter-Fiorentina. La prima di Spalletti e Pioli sulle nuove panchine. Impegni all’apparenza facile per la Lazio che ospiterà la neo promossa Spal e per la Sampdoria che vedrà arrivare a Marassi il Benevento, alla prima assoluta nel massimo campionato. Alle 18.00 sarà la volta del secondo appuntamento chiave della giornata: Atalanta e Roma si affronteranno in una sfida che si preannuncia combattuta dal primo all’ultimo minuto. Grande curiosità per il posticipo di lunedì 21 agosto che vedrà il nuovo Milan di Montella in trasferta a Crotone. Una partenza non semplice per i rossoneri che dovranno stare attenti a non sottovalutare l’entusiasmo di una piazza caldissima e ancora vogliosa di festeggiare l’incredibile salvezza raggiunta nello scorso campionato. Quello 2017/2018 si preannuncia come il campionato più incerto degli ultimi anni. Dopo sei scudetti consecutivi la Juventus si concentrerà solo sulla maledizione Champions e lascerà ad altri il campionato? Il Napoli di Sarri, il cui gioco spettacolare è ormai apprezzato in tutta Europa, sarà pronto per riportare il titolo a Fuorigrotta dopo gli anni di Maradona? Il Milan sarà competitivo da subito o sarà necessario un periodo di assestamento dopo i grandi cambiamenti estivi? La parola al campo a partire dalle 18.00 di sabato 19 agosto.