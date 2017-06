Come sarà internet tra 10 anni?

Fare delle previsioni sul futuro della rete e della tecnologia non è così semplice, soprattutto se si pensa così lontano. Tornando indietro di pochi anni infatti oggi ci sono diverse novità che erano, fino a meno di 10 anni fa, totalmente impensabili. Lo stesso avviene se si guarda ancora più indietro. Chi immaginava il grande successo della rete? Neppure i suoi inventori avevano mai valutato che avrebbe avuto una diffusione così ampia; fino a pochi anni fa nessuno pensava neppure che potessero esistere gli smartphone.

Il futuro online

Quando si cerca di valutare cosa avverrà in futuro in genere si deve cominciare a considerare i cambiamenti già in atto. Certo, nessuno ci può dire con grande anticipo quali saranno gli avvenimenti cruciali di domani, ma possiamo forse farci un’idea. Con buona probabilità la rete diventerà sempre più uno strumento di tutti, adatto ad ogni compito da svolgere nel corso della giornata, come ad esempio fare la spesa o saldare dei conti. Questo è infatti l’ambito in cui si sono notate maggiori spinte, anche nel nostro paese, grazie alla sempre maggiore diffusione degli e-commerce e dei servizi alla persona cui si accede direttamente online. Nel mondo moderno gran parte delle persone ormai utilizza internet anche per gestire i suoi soldi, o per prenotare le ferie. 10 anni fa questo tipo di attività avveniva in modo del tutto marginale, oggi è la normalità.

Il divertimento in rete

Sempre più spesso la rete serve anche per divertirsi e incontrare gli altri. Visto che questo tipo di attività è oggi molti diffusa possiamo pensare che si tratti di uno degli ambiti che prenderà sempre più piede nel corso degli anni. Quindi dovremo aspettarci un ampliamento del tipo di giochi disponibili in rete, con un coinvolgimento sempre maggiore. Negli ultimi tempi si sta anche cercando di applicare la Realtà Virtuale al gioco online, cosa che porta il divertimento ad un livello superiore.

La casa in rete

Le città intelligenti e le abitazioni Smart sono sicuramente una delle possibilità che internet ha reso reali, già oggi, ma sicuramente ancora di più domani. Con un pannello di controllo virtuale, accessibile anche da smartphone, potremo gestire la casa: elettrodomestici, impianti, allarmi, consumi. Oltre a questo potremo controllare cosa c’è in frigorifero, per fare la spesa, o anche verificare se la temperatura in ogni stanza è quella più gradevole, per avviare l’impianto di condizionamento.