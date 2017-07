Sa Bella de Seddori oggi in scena al Parco S’Arei di Sanluri

Venerdì 14 luglio alle ore 21,30 a Sanluri andrà in scena la prima dello spettacolo teatrale “Sa Bella de Seddori” nel cartellone della rassegna organizzata dalla compagnia Su Spassiu di Sanluri. La serata propone il nuovissimo spettacolo che si ispira ai fatti storici del 1409 che farà rivivere le vicende che videro protagonista la Bella di Sanluri, diventata un mito per il popolo sardo, una donna coraggiosa che, secondo la leggenda, armata solo della sua passione e del suo erotismo, sedusse il principe Martino Re d’Aragona, portandolo alla morte in circostanze misteriose.

Lo Spettacolo, con la regia di Rosalba Piras affiancata da Tiziano Polese, in collaborazione con Abaco Teatro, prende spunto da un testo di Salvatore Deledda, nella originale traduzione di Paolo Pisu, ed è ambientato nel contesto della sanguinosa Battalla di Sanluri del 1409, che si concluse con la dolorosa sconfitta dell’esercito sardo del Giudicato di Arborea contro Martino il Giovane, re di Sicilia e Infante di Aragona, suggellando il dominio spagnolo che persisterà’ in Sardegna fino al XVIII secolo.

Il Re Martino, ferito nello scontro sul campo, nella messa in scena, trova riparo e cure nella casa di Simona, la Bella di Sanluri, e si invaghisce di lei tanto da volerla sua compagna e regina dei sardi al Castello di Cagliari.

La Bella di Sanluri è interpretata da Monica Mallocci e il Re Martino da Francesco Civile, con Antonio Figus, Piergiorgio Perra, Marina Spano, Eugenio Prugno, Pino Atzeni, Aldo Melas, Rosangela Serra, Marinella Porcu, Teresina Figus, Margherita Podda, Antonello Porcedda, e con la direzione tecnica di Simone Figus.

Lo spettacolo andrà in replica a Sardara il 22 Luglio alle ore 22:00 nell’ambito dei festeggiamenti de Sa Battalla 2017 nel Parco Archeologico Casa Pilloni in collaborazione con la Pro Loco locale.

Fonte Ufficio stampa