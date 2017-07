Romagna e l’accoglienza per gli amici a quattro zampe

Che la Romagna sia una zona dove l’accoglienza è davvero calorosa è da sempre risaputo, cosa che non molti sanno è che questa accoglienza si riserva anche agli amici a quattro zampe che le persone sempre più spesso decidono di portare in vacanza con sé. Una recente ricerca eseguita da kayak.it, ha evidenziato come la Romagna sia una delle mete meglio organizzate per chi si reca in vacanza con il proprio animale domestico.

La ricerca eseguita dal noto portale di viaggi, ha riscontrato anche quali sono le migliori compagnie di viaggio e quali no per chi intende viaggiare con il proprio animale domestico. Cosa sempre più importante, viste le sorprese che molti scoprono al momento dell’imbarco in aeroporto negli ultimi mesi. In questo modo, si sarà sicuri di fare un piacevole e rilassante viaggio con il proprio animale domestico.

Vacanze in Romagna con il proprio animale domestico

La ricerca di Kayak, ha dimostrato che la Riviera romagnola è la zona italiana con il maggior numero di hotel felici di accogliere gli animali a quattro zampe. Milano Marittima hotel 3 stelle sul mare si apprestano quindi a essere una delle migliori scelte, per chi vuole trascorrere una rilassante vacanza al mare divertendosi con Fido. Oltre ad esserci un’alta percentuale di hotel che accettano gli animali domestici (dai dati in possesso del portale si stima sia sopra l’80%), questa zona d’Italia è anche quella che offre il miglior rapporto qualità/prezzo per il soggiorno.

Gli hotel a 3 e 4 stelle di Milano Marittima, con una spesa media di 137€ riescono ad offrire una sistemazione in camera e colazione per una persona e un animale domestico. L’economicità della spesa media, che si basa sul prezzo delle singole camere in tutto l’arco dell’anno, è ideale per permettere anche di scegliere il periodo con i prezzi migliori. Grazie a una ricerca sul portale di prenotazioni online, si può subito trovare il miglior hotel in base al budget che si ha a disposizione.

Anche se questa non è la tariffa più bassa di tutta la Romagna, in alcune zone come Ballaria e Abano Terme il prezzo è minore, sicuramente è una delle zone più belle e caratteristiche di tutta l’Italia. Il grande numero di attrazioni e di cose da vedere, ripaga sicuramente la maggiore richiesta economica effettuata dagli albergatori di questa località turistica.

Che compagna aerea utilizzare per spostarsi con il cane?

La ricerca eseguita da Kayak, è servita anche per identificare quali sono le compagnie aeree che offrono le migliori condizioni economiche alle persone che viaggiano con il proprio animale domestico. La dimensione del proprio animale influisce direttamente sul prezzo finale che si andrà a pagare, così come il peso vero e proprio dell’animale e del trasportino.

Alitalia e Lufthansa per esempio accolgono sui propri voli sono animali di piccola taglia (in alcuni casi in cabina in altri in stiva). Non offrono la possibilità di far accedere in aereo cani di grossa taglia. Questa limitazione potrebbe essere un serio problema per chi ha un San Bernardo o un altro cane di grande taglia. Inoltre, le compagnie aeree low cost e non low cost applicano dei prezzi differenti per chi alloggia il proprio cane in cabina o in stiva. Se il proprio animale domestico non ha problemi nel viaggiare in una stiva, forse è il caso di prendere in considerazione la cosa per ottenere un miglior prezzo al momento della prenotazione del viaggio aereo.