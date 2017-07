Robert Bonisolo al TrentinoInJazz 2017

Mercoledì 26 luglio, una serata all’insegna del jazz internazionale per chiudere in grande stile Valli del Noce Jazz, una delle più rappresentative sezioni del TrentinoInJazz 2017, che ospita a Croviana (TN) il trio di Robert Bonisolo!

Forte di una lunga carriera che dal Berklee lo ha portato a condividere il palco con molti dei grandi nomi che hanno segnato la storia del jazz, il sassofonista italo-canadese torna a esibirsi al fianco di due musicisti d’eccezione: il chitarrista Michele Calgaro, docente di chitarra jazz presso i conservatori di Vicenza e Castelfranco Veneto, il contrabbassista newyorkese Marc Abrams, il quale vanta fra le sue collaborazioni artisti come Chet Baker, Kenny Clarke e molti altri.

Robert Bonisolo ha compiuto i suoi studi al Berklee College of Music di Boston e alla Banff School of Fine Arts: nel 1987 ha vinto il “Canadian Rising Star Award” e l’”American Rising Star Award”, premi che lo hanno lanciato nel gotha del jazz internazionale, tanto da aver suonato o collaborato con figure quali Jerry Bergonzi, Joe Viola, John La Porta, George Garzone, Steve Coleman, John Abercrombie, David Liebman, Kenny Wheeler, Dave Holland. Nel 1990 Bonisolo si è trasferito in Italia, dove si è esibito in festival prestigiosi, ha insegnato e insegna (Rovereto, Losanna, Faenza), ha suonato con colleghi del calibro di Rosario Bonaccorso, Paolo Fresu, Rosario Giuliani, Sandro Gibellini, Antonio Faraò, Fabrizio Bosso, Franco Ambrosetti, Pietro Tonolo, Gianni Bassoe molti altri.

Prossimo appuntamento del TrentinoInJazz 2017: Sonata Islands Quartet, 27 luglio (Col Margherita).

TRENTINOINJAZZ 2017

e

Valli del Noce Jazz

presentano

Mercoledì 26 luglio 2017

ore 21.00

Mulino Museo dell’ape

(in caso di pioggia Sala Busetti)

Via al Molin 3

Croviana (TN)

Robert Bonisolo Trio

ingresso libero

