RaccontOnWeb: “Nostalgia” di Gigi Giussani

Nostalgia

Una volta, una bella giornata era proprio quello. Una bella giornata.

Senza fronzoli o ipocrisie.

Ci si accontentava di poco, poche cose che per noi erano già tanto. Tutto.

Un sacchettino di biglie multicolori. Macchinine per i maschietti e bambole per le femminucce.

Figurine dei calciatori di cui non sapevamo nulla, tranne la loro bravura in campo. Un pallone.

Soldatini, comprati al mercato dalla mamma, insieme agli abiti necessari per vivere nel mondo, non per mostrarsi ad esso.

Si sorrideva per futili pensieri che si specchiavano in altri sorrisi, condividendo la stessa giovane vita, affamata di esperienze.

Ci si trovava in piazza, al cinema, all’oratorio o a casa di amici e compagni, dove si parlava del più e del meno guardandoci negl’occhi e si facevano progetti sul futuro, si costruivano sogni che alcune volte si sono realizzati e altre soltanto desiderati.

C’era un solo, enorme telefono in casa, e del resto si telefonava di rado, che aveva la cornetta attaccata ad un filo lungo, a coda di maiale, che pareva impedisse alla stessa di fuggire o limitare i “danni” di bollette e discussioni.

Avevamo un mucchio di quaderni a righe, a quadretti, su cui riversavamo le gioie e i dolori, sfoghi del cuore e tante domande senza risposte.

Passioni e innamoramenti innocenti, perché la malizia venne poi regalata dallo scorrere del tempo.

Sì lo so, lo so, mi sto lasciando andare ai ricordi retorici, di un qualcosa che non tornerà più e proprio per questo rimarrà eternamente impresso nella mia, nella nostra memoria.

E questi ricordi, queste foto un po’ sbiadite e lucide, impresse dai colori della mente, li chiamo al femminile con un semplice nome che lascia in bocca il dolceamaro della vita.

Che mi fa riassaporare il gusto fresco e pulito dell’acqua di sorgente.

Io questi ricordi li chiamo nostalgia…

Una volta, una bella giornata era proprio quello.

E per noi era già tanto.

Tutto…

Gigi Giussani

Di questo autore abbiamo già pubblicato altri racconti