RaccontOnWeb: “Milo” di Gigi Giussani

Milo

Milo é piccolo ed estremamente intelligente.

Guarda con interesse e curiosità ogni cosa.

Le formiche che marciano in fila indiana come soldatini in guerra.

Le nuvole che si fermano, passano e ancora si fermano.

Chissà che cosa avranno da fare?

Guarda la mamma che, con metodo,

stende la biancheria appena lavata,

mentre il vento, dispettoso, scuote le magliette che pare

abbiano ancora voglia di correre.

Milo si guarda le manine sporche che ha immerso

nel fango di una pozzanghera in strada,

e, come fosse inchiostro, con le dita ha scritto il proprio nome

sul muretto dirimpetto casa.

Poi, come ipnotizzato, con la bocca aperta ed un filo di bava

che vuole evadere, vede una grossa lucertola nera

con dei puntini gialli, sostare sullo stesso muretto,

ormai cotto dal sole.

Lei lo fissa come a dire: “Ciao. Piacere”, per poi schizzare

come un fulmine dentro ad una

delle crepe di cemento nascoste dall’erba alta.

“Milo”. “Miloooo”. La mamma, rientrata in casa, lo chiama e lui, senza distogliere lo sguardo,

cammina lentamente all’indietro proprio come fanno i gamberi, anche se ancora non lo sa,

e zitto zitto varca la soglia di casa mentre

la calura pomeridiana lascia il posto ad una

leggera brezza estiva, che abbraccia la sera per portarla a ballare.

Ma questa é un’altra storia che vi dovrò raccontare…

(Grazie a Beatrice Mogetta per un piccolo, prezioso aiuto)

Gigi Giussani

Di questo autore abbiamo già pubblicato altri racconti