RaccontOnWeb: “Di fatti e non parole” di Gigi Giussani

Di fatti e non parole

Quando non ci sarà più nulla di cui parlare.

Quand’anche la politica, il calcio, i pettegolezzi e le falsità si saranno consumati e mummificati.

Quando i dubbi di domande senza risposte, avranno avuto conferme e sicurezze, e per questo avranno cessato di esistere.

Quando le bestemmie non lasceranno più, in bocca, il sapore della sfida e dello sfogo.

Quando i messaggi saranno risucchiati, cancellati, dimenticati.

Quando le parole avranno scordato il loro significato.

Quando le lingue, i dialetti, i codici braille, semiotici, della teoria dell’informazione, del diritto e della filologia saranno estinti.

Quando i libri saranno stati letti, ponderati, approfonditi e accantonati, per questo, nello scaffale dei non rimpianti.

Quando i poeti avranno smarrito il senno e abbandoneranno fuochi fatui e Muse.

E quando anch’io avrò smesso di elencare inutili e futili precisazioni,

ci guarderemo negl’occhi. Muti. Accarezzeremo le guance e le bocche di sconosciuti e sentiremo il battito del loro cuore, del nostro cuore. Per capire che l’uguaglianza ha mille e più messaggi e

orizzonti di condivisione. Di dolore e amore.

Di fatti e non parole.

Gigi Giussani

Di questo autore abbiamo già pubblicato altri racconti