Proseguono le domeniche a Cagliari con “Giardini Aperti”

GIARDINI APERTI X edizione, per il secondo anno a Cagliari, grazie al contributo del Comune di Cagliari e della Regione Sardegna.

GIARDINI APERTI è la rassegna itinerante “en plein air “ che Abaco Teatro dedica all’arte nella molteplicità delle sue espressioni, dal Teatro alla Danza, dalle Mostre alle Performance, con un’importante novità per il 2017: la prima edizione del “Concorso Giardini Aperti Città di Cagliari Arte e Natura” per lavori teatrali, di danza o performance ambientati negli spazi naturali.

Dopo il successo ottenuto da “Adamo ed Eva in S’Eden de Casteddu” del comico cagliaritano Giampaolo Loddo, spettacolo che ha aperto Giardini Aperti al Parco Vannelli, evento inserito nel cartellone di CagliariPaesaggio,

Giardini Aperti prosegue al Parco Vannelli domenica 30 luglio alle ore 19. In scena “La Vecchia Macchina”, divertente e coinvolgente musical con attori, burattini e pupazzi, spettacolo per grandi e piccini prodotto dalle Compagnie del Cocomero. Una vecchia fiat 500 abbandonata, sarà occupata da simpatici topolini che la trasformeranno in un vivace condominio, tra colpi di scena e magiche sorprese.

Il Parco Vannelli sarà reso particolarmente interessante e vivace dalle mostre abilmente integrate nella vegetazione dal pittore-attore Tiziano Polese, che esporrà l’installazione dal titolo Mare Nostrum, formata da dipinti di grandi dimensioni, dai vivaci colori, sul tema dei migranti dai volti stilizzati e il grande mare. Altra artista è Paola Congia con le sue due mostre fotografiche: l’ originalissima serie di foto dal titolo Naturorto , che ritrae ortaggi e frutti di Sardegna con stile caravaggesco, e la mostra “Il Sogno di un Pianoforte”, immagini surreali tra tastiera e gocce d’acqua che fanno da lente d’ingrandimento della musica.

Domenica 6 Agosto ore 19 al Parco Siro Vannelli sarà in scena “A Quel Paese” una produzione Anfiteatro Sud, di e con Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse, attore di origini irlandesi. Una divertente commedia tra equivoci ed imprevisti, in un gioco che farà sorridere ma anche pensare.

Da Domenica 20 Agosto Giardini Aperti si sposterà all’Anfiteatro in Pietra del Parco Colle San Michele ed ospiterà spettacoli, mostre e il 1° Concorso Giardini Aperti Città di Cagliari Arte e Natura 2017 che proporrà i Semifinalisti il 20 e 27 agosto, e i Finalisti il 3 settembre. I pezzi di teatro-danza in concorso dovranno integrarsi nei vari scorci del parco senza l’ausilio di artifici tecnici in max 15 minuti.

