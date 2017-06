Promozione della donazione degli organi a Escalaplano

Mentre da mercoledì (e fino a domenica) un gruppo di volontari è impegnato ad Alghero nel promuovere la donazione di organi e informare sui trapianti in occasione del Rally Italia Sardegna, un altro gruppo della Prometeo AITF Onlus sarà presente a Escalaplano sabato prossimo, 10 giugno 2017. Qui, infatti, presso la sala consiliare, dalle ore 18.00 si svolgerà un’assemblea pubblica organizzata dall’associazione di trapiantati in collaborazione con Amministrazione comunale, Avis, Pro Loco e associazioni locali. L’incontro è stato fortemente voluto da un nutrito gruppo di abitanti di Escalaplano che, dopo aver visto rinascere un compaesano grazie a un trapianto, si è avvicinato a questi temi e, in particolare, alla Prometeo.

Durante l’assemblea, alcuni operatori sanitari della rete coordinata dal Centro regionale trapianti parleranno di argomenti quali le malattie che possono rendere necessario un trapianto, la procedura con cui avviene la donazione di organi e le modalità per esprimere in vita la propria volontà riguardo alla donazione degli organi in caso di morte. Tra queste modalità ce n’è una che vede coinvolti i comuni e di cui parleranno, in particolare, gli Amministratori comunali di Escalaplano: si tratta della possibilità – già prevista in questo Comune – di rilasciare la propria dichiarazione di volontà presso l’Ufficio anagrafe, in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità. Un’opportunità prevista dalla legge che, però, non è ancora disponibile in tutti i comuni italiani, ragion per cui le associazioni di settore e, prima ancora, il Centro nazionale trapianti, con il progetto “Una scelta in Comune”, da alcuni anni si stanno spendendo per promuoverne la diffusione. Interverranno, inoltre, all’assemblea alcuni trapiantati, che racconteranno la propria esperienza, e un gruppo di volontari dell’AVIS, che informeranno sulle modalità con cui è possibile donare il sangue e sull’importanza di farlo.

Fonte Ufficio stampa Prometeo AITF Onlus